У Черкасах відбулося рейдерське захоплення «Гранд Маркету»

Рейдерське захоплення магазину «Гранд Маркет» у черкаському мікрорайоні Митниця (вул. Гагаріна 55/1) відбулося сьогодні вранці.

Про це повідомляють у патрульній поліції Черкащини.

У момент, коли черговий охоронець «Гранд Маркету» близько 7 години ранку впустив через запасний вхід працівницю магазину, на нього налетіла група осіб (близько 15) у спортивних костюмах. Нападники зачинилися всередині приміщення і нікого не впускають. Охоронець натис тривожну кнопку і викликав поліцію охорони. У свою чергу, ті викликали патрульних.

Прибувши на місце події, патрульні застали біля запасного виходу чоловіка, який представився власником усього приміщення магазину «Гранд Маркет». У нього є судове рішення з приводу виселення орендарів з даного магазину. На місці працює слідча оперативна група, встановлено охорону місця події.

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