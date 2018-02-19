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У Черкасах відбулося рейдерське захоплення «Гранд Маркету»

19 лютого 2018, 10:15 Новини Черкас та Черкаської області
Рейдерське захоплення магазину «Гранд Маркет» у черкаському мікрорайоні Митниця (вул. Гагаріна 55/1) відбулося сьогодні вранці.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Черкащини.

У момент, коли черговий охоронець «Гранд Маркету» близько 7 години ранку впустив через запасний вхід працівницю магазину, на нього налетіла група осіб (близько 15) у спортивних костюмах. Нападники зачинилися всередині приміщення і нікого не впускають. Охоронець натис тривожну кнопку і викликав поліцію охорони. У свою чергу, ті викликали патрульних.

Прибувши на місце події, патрульні застали біля запасного виходу чоловіка, який представився власником усього приміщення магазину «Гранд Маркет». У нього є судове рішення з приводу виселення орендарів з даного магазину. На місці працює слідча оперативна група, встановлено охорону місця події.

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Коментарі  

 
+4 #8 Фреймут не збреше 19.02.2018 12:27
Не може бути! У Толі Бонда справка є від Олі Фреймут, що Черкаси - город бєз бандітов)
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+7 #7 XXХ 19.02.2018 12:20
Гранд завжди вважався надбанням криміналітету. Зараз , виходить, одна ОПГ наїхала на другу ОПГ. То нехай собі чубляться. Нам то що з того.
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+2 #6 черкащанин 19.02.2018 12:03
Перемены должны произойти в полной мере, а не только отодвинув Шуру, вот и закономерно все. Должна выстроиться вся пирамидка вертикали, а не только убрав ширму. Поцарював, тепер черга других, відійди в сторонку.
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+1 #5 Сармат 19.02.2018 11:59
Ох, як цікаво) Це ж хто такий посмів на бізнес самого Бородая посягнуть??? Нема в людей совісті, нема...
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0 #4 Ченчик 19.02.2018 11:20
Цитую Капелюх:
Бандюки на бандюків, му*аки на му*аків, все хапають і деруться і в кінці кінців ус*уться!

щоб потім народ дерти у своїх магазинах і аптеках, справжня СТРАНА
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+1 #3 депутат 19.02.2018 10:57
І що це робиться? Це не тимчасово окупована територія- це правова держава, тільки ось питання, де право і в кого? Все починається з судів, вже стало нормою, вимагати від суду справедливого рішення, вмісто вимагання, звільнення з посади суддів, за порушення ними присяги та законів. Не зважаючи на і без того низький рівень довіри довіри до судової системи, він продовжує катастрофічно падати. Тому не довіряючи судам, люди діляться на частини, які одинаково не довіряють їх рішенням, і як наслідок ось такі події, про те це тільки перші дзвіночки.
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+2 #2 Бурячок 19.02.2018 10:50
Народ! Проясніть, будь-ласка, розклади... Хто, на кого, за що...
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+38 #1 Капелюх 19.02.2018 10:37
Бандюки на бандюків, му*аки на му*аків, все хапають і деруться і в кінці кінців ус*уться!
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