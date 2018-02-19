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У Черкасах вшанували пам’ять Сергія Амброса величезним вогнищем (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 лютого 2018, 12:01
Новини Черкас та Черкаської області
18 лютого у Черкасах у Долині троянд вшанували пам’ять загиблого бійця полку «Азов», Народного Героя України Сергія Амброса, котрий загинув три років тому під Широкіним.
Бойові побратими та черкасці, які прийшли на захід, запалили в пам'ять про бійця величезне вогнище. Пропонуємо фоторепортаж з місця події Артема Ківака.
Відео - видання "Дзвін".
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