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У Черкасах вшанували пам’ять Сергія Амброса величезним вогнищем (ФОТОРЕПОРТАЖ)

19 лютого 2018, 12:01 Новини Черкас та Черкаської області
18 лютого у Черкасах у Долині троянд вшанували пам’ять загиблого бійця полку «Азов», Народного Героя України Сергія Амброса, котрий загинув три років тому під Широкіним.

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Бойові побратими та черкасці, які прийшли на захід, запалили в пам'ять про бійця величезне вогнище. Пропонуємо фоторепортаж з місця події Артема Ківака.
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Відео - видання "Дзвін".

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