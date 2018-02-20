Кухарчук додав перчинки у владний офіціоз під час покладання квітів (фото, відео)

Керівництво міста та області поклало квіти до пам’ятника «Борцям за волю України» та взяло участь у молебні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Перед покладанням владою квітів виступив керівник Нацкорпусу Дмитро Кухарчук, який зауважив, що надії людей після Майдану не справдилися, а влада, м’яко кажучи, поводиться не найкращим чином.
Совершенно верно, вот придет Юля Тимошенко, подпишет новый газовый договор с Путиным и заживем. Не верите? Вы ж ее сердешную на руках на трон несете.
Тимошенко и Путин в 2009 Подписание газового ... - YouTube
20.11.2009
Премьер-министр В.Путин, во время пресс-конференции с Ю.Тимошенко комментируя встречу В.Ющенко и М.Саакашвили, продекламировал : "Бойцы вспоминали минувшие дни, и битвы, что вместе продули они" и порекомендовал президентам проводить совместный ужин без галстуков. "Галстуки нынче в цене, неровен час... ну вы меня понимаете", - сказал российский премьер. Чтобы шутка стала еще смешнее, он добавил: "Слопает гость Ющенко его галстук".
В свою очередь, Тимошенко, смеясь, прибавила: "Владимир Владимирович, я точно без галстука могу проводить ужин".
Во ВРЕМЯ ЭТИХ СОБЫТИЙ ЧЕРЕВЫ НЕ БЫЛО НИ ВИДНО,НИ СЛЫШНО,а теперь ОНО объявилось.