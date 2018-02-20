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Кухарчук додав перчинки у владний офіціоз під час покладання квітів (фото, відео)

20 лютого 2018, 10:37 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні на площі Cлави м. Черкас відбулися заходи щодо вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні

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Керівництво міста та області поклало квіти до пам’ятника «Борцям за волю України» та взяло участь у молебні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Перед покладанням владою квітів виступив керівник Нацкорпусу Дмитро Кухарчук, який зауважив, що надії людей після Майдану не справдилися, а влада, м’яко кажучи, поводиться не найкращим чином.

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Коментарі  

 
+1 #10 ик 20.02.2018 13:20
Цитую Влад:
Скоро,совсем скоро вшановивати память Героев Небесной сотне в Украине уже будет некому,

Совершенно верно, вот придет Юля Тимошенко, подпишет новый газовый договор с Путиным и заживем. Не верите? Вы ж ее сердешную на руках на трон несете.
Тимошенко и Путин в 2009 Подписание газового ... - YouTube
20.11.2009
Премьер-министр В.Путин, во время пресс-конференции с Ю.Тимошенко комментируя встречу В.Ющенко и М.Саакашвили, продекламировал : "Бойцы вспоминали минувшие дни, и битвы, что вместе продули они" и порекомендовал президентам проводить совместный ужин без галстуков. "Галстуки нынче в цене, неровен час... ну вы меня понимаете", - сказал российский премьер. Чтобы шутка стала еще смешнее, он добавил: "Слопает гость Ющенко его галстук".
В свою очередь, Тимошенко, смеясь, прибавила: "Владимир Владимирович, я точно без галстука могу проводить ужин".
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+8 #9 Реаліст 20.02.2018 13:02
Цитую людмила:
Кухарчук, поки пристосуванці на місцях мостилися у владні крісла...
А зараз він випадково у крісло не моститься? Ботнар вже вмостився.
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0 #8 Влад 20.02.2018 12:51
Скоро,совсем скоро вшановивати память Героев Небесной сотне в Украине уже будет некому,большая часть массово выезжает из страны,а та которая остаётся- ссученная власть, пенсионеры и немощные старики.
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0 #7 Правда 20.02.2018 12:51
Путин поддерживает все правые силы Европы. 100% и наших спонсирует.
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+3 #6 Чубчик 20.02.2018 12:46
Зверніть увагу, на чий мікрофон цей безробітний і на утриманні жінки патріот "додає перчинки" :lol: Три дні назад на телеканалі Антена у цей же мікрофон надавав перчинки зек у законі з Донбасу. Розповідав як він любить Черкаси, як бореться з наркоманією і як йому заважає адміністрація тюрми та СБУ :lol:
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+6 #5 Дональд Трамп 20.02.2018 12:17
Цитую правда:
Черевко???? 8) :-* :cry:

Во ВРЕМЯ ЭТИХ СОБЫТИЙ ЧЕРЕВЫ НЕ БЫЛО НИ ВИДНО,НИ СЛЫШНО,а теперь ОНО объявилось.
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+1 #4 людмила 20.02.2018 12:05
Дмитро Кухарчук, поки пристосуванці на місцях мостилися у владні крісла, визволяв у червні 2014 року у лавах "Азову" Маріуполь.
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+9 #3 правда 20.02.2018 11:06
Черевко???? 8) :-* :cry:
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+30 #2 Революція 20.02.2018 10:57
Є у революції початок, немає у революції кінця :P: За зміну Булатецькому приходить інший баламут - Кухарчук :P
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+10 #1 Доктор Про 20.02.2018 10:49
Воно больненьке :zzz
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