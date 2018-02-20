Кухарчук додав перчинки у владний офіціоз під час покладання квітів (фото, відео)





Керівництво міста та області поклало квіти до пам’ятника «Борцям за волю України» та взяло участь у молебні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Перед покладанням владою квітів виступив керівник Нацкорпусу Дмитро Кухарчук, який зауважив, що надії людей після Майдану не справдилися, а влада, м’яко кажучи, поводиться не найкращим чином.

















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