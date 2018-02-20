У Смілі на заводі стався вибух (уточнено)

Двоє працівників заводу отримали незначні ураження уламками. Інші працівники дивом не постраждали.
Про це йдеться в повідомленні в групі "Підслухано в Смілі" У "Фейсбуці".
"Прочерк" намагався отримати коментарі в ДСНС та управлінні Держпраці області, проте там про подібний випадок не чули.
- Інформація про вибух не надходила, - зазначили в обласному управлінні ДСНС.
В управлінні Держпраці згодом підтвердили: вибух таки дійсно стався, але потерпілих не було, тому підприємство повідомлення до Управління не надсилало.
Розслідувати цю НЗ Управління не буде.