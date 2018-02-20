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У Смілі на заводі стався вибух (уточнено)

20 лютого 2018, 17:02 Новини Черкас та Черкаської області
В одному з цехів Смілянського машинобудівного заводу, 19 лютого пролунав вибух. Вибухнув кисневий балон, уламки від якого розлетілися по всьому цеху. Жодного вікна в цеху не вціліло. Вибух був такої сили, що його відчули мешканці інших районів.

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Двоє працівників заводу отримали незначні ураження уламками. Інші працівники дивом не постраждали.

Про це йдеться в повідомленні в групі "Підслухано в Смілі" У "Фейсбуці".

"Прочерк" намагався отримати коментарі в ДСНС та управлінні Держпраці області, проте там про подібний випадок не чули.

- Інформація про вибух не надходила, - зазначили в обласному управлінні ДСНС.

В управлінні Держпраці згодом підтвердили: вибух таки дійсно стався, але потерпілих не було, тому підприємство повідомлення до Управління не надсилало.

Розслідувати цю НЗ Управління не буде.

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