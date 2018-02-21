реклама
5TV

У Червоній Слободі знайдені вивантажені курячі залишки

21 лютого 2018, 10:34 Новини Черкас та Черкаської області

20 лютого о 14.00 до Державної екологічної інспекції у Черкаській області надійшло повідомлення, що в адміністративних межах села Червона Слобода Черкаського району поблизу бази відпочинку «Байкал» виявлено несанкціоноване звалище відходів тваринництва — залишків птиці, та твердих побутових відходів.

1519198780

В ході обстеження встановлено, що відходи вивезені невідомими особами на заасфальтовану ділянку бувшого господарського двору. Відповідно до знайденого маркування встановлено, що відходи потрапили до нас із однієї з областей, яка межує з Черкаською. Дивує той факт, що порушники здійснили вивантаження не на відкриту земельну ділянку, а на заасфальтовану, тобто розраховуючи на мінімальні штрафні санкції за таке порушення.

28277160_756248424571041_5277834494705120458_n

Для встановлення осіб, винних у порушенні вимог законодавства, на місце події прибула слідчо-оперативна група Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області. Працівниками поліції проводяться заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до правопорушення.

реклама

Коментарі  

 
+1 #2 Рома и Синти 21.02.2018 12:39
Спасиба. Не упустим такую бизнеспредложен ие.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #1 перспектива 21.02.2018 11:01
Рацево,а-у!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Як у черкаському парку святкували Масницю (ФОТО)
Творець нового черкаського радіо: «Ми хочемо, щоб радіо «Sunfish» вражало!»
«Головною мотивацією була донька», - черкаське подружжя позбавилося на двох 68 кілограмів
Театр
Loading...