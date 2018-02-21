У Червоній Слободі знайдені вивантажені курячі залишки

20 лютого о 14.00 до Державної екологічної інспекції у Черкаській області надійшло повідомлення, що в адміністративних межах села Червона Слобода Черкаського району поблизу бази відпочинку «Байкал» виявлено несанкціоноване звалище відходів тваринництва — залишків птиці, та твердих побутових відходів.

В ході обстеження встановлено, що відходи вивезені невідомими особами на заасфальтовану ділянку бувшого господарського двору. Відповідно до знайденого маркування встановлено, що відходи потрапили до нас із однієї з областей, яка межує з Черкаською. Дивує той факт, що порушники здійснили вивантаження не на відкриту земельну ділянку, а на заасфальтовану, тобто розраховуючи на мінімальні штрафні санкції за таке порушення.

Для встановлення осіб, винних у порушенні вимог законодавства, на місце події прибула слідчо-оперативна група Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області. Працівниками поліції проводяться заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до правопорушення.

реклама