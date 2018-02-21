У Білозірській ОТГ відкрили сучасну амбулаторію (ФОТО)

Перший в об’єднаних територіальних громадах Черкащини центр первинної медико-санітарної допомоги відкрили сьогодні в Білозір’ї Черкаського району.

За словами заступника голови Білозірської об’єднаної територіальної громади Ірини Грищенко, раніше в приміщенні центру розміщувалася філія районної лікарні на 10 ліжок. Тепер ця філія перебереться в інше приміщення. Натомість у центрі первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторії сімейної медицини) додатково обладнано 8 ліжок денного стаціонару.

У центрі працюють головний лікар, четверо сімейних лікарів, по одному терапевту і педіатру, головна медсестра і десятеро медичних сестер. Лікарям встановлено зарплату понад 10 тисяч гривень.

– Працювати в Білозір’я приїхали лікарі зі всієї України: з Луганська, Харкова, Запоріжжя, зі Сміли, – розповів «Прочерку» головний лікар закладу Анатолій Коваленко.

Тим із них, хто не мав помешкання, а таких двоє, надано квартири, під які переобладнано один із старих шкільних корпусів.

На капітальний ремонт приміщення було витрачено понад 2 мільйони гривень державної субвенції, скерованої на розвиток ОТГ. Крім того, ковдрами й постільною білизною допоміг Червоний хрест, а НВФ «Урожай» допоміг меблями для «ресепшн».

– Тут, на «ресепшн», відвідувачів завжди зустрічатиме усміхнена медична сестра, яка підкаже відвідувачам, куди необхідно звертатися. У реєстратурі та в усіх лікарів стоятимуть комп’ютери. Допомогти з додатковою комп’ютерною технікою обіцяв народний депутат Сергій Рудик, – розповів голова ОТГ Володимир Міцук. – Кожна палата денного стаціонару буде обладнана телевізором. Ще один телевізор стоятиме в холі. В кожному кабінеті лікарів є гаряча і холодна вода.

За словами головного лікаря центру Анатолія Коваленка, найближчим часом планується докупити комп’ютерну техніку, електрокардіографи для кожного лікаря.

– Буде закуплено програму для ведення електронних історій хвороб, яка застосовується у лікувальних закладах Черкас, – додав Анатолій Коваленко.

Також для кожного лікаря буде придбане обладнання відповідно до передбаченого державою «табелю оснащення» – фонендоскопи, тонометри, пульсометри тощо. Необхідні кошти вже виділено. Крім того, цьогоріч планується придбати для сімейних лікарів два автомобілі.

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