У Черкасах вщент згорів міський маршрутний автобус

Маршрутний автобус «Богдан» учора вщент згорів у Черкасах.

Про це у «Фейсбуці» повідомив член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Миронк.

«Судячи з фото і з номерних знаків, цей автобус належить приватному перевізнику ЧАРЗ АВТО, і з цим автобусом вже не вперше трапляються різного роду дорожні казуси... Так, 19.12.2016 року цей автобус на вулиці Чорновола потрапив у страшне ДТП, скоїв зіткнення із бетонною опорою (ФОТО), слава Богу, ніхто не постраждав. У 2017 році було вирішено відновити цей автобус.... Після чого він ще деякий час перевозив черкащан...» – написав Валерій Мироненко.

За його інформацією, вчора сталася несподіванка й із автобусом 115 маршруту – в нього під час руху з пасажирами відлетіло колесо.

реклама