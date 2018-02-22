В УДПУ із відкритою лекцією виступив Марк Гінзбург

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулася відкрита лекція для студентів, викладачів та всіх бажаючих уманчан. Її прочитав мільярдер зі списку Forbes, Президент інвестиційно-будівельного холдингу «UIH», новатор у сфері блокчейну і криптовалют Марк Гінзбург. Організаторами заходу стали народний депутат України Максим Поляков та керівник Благодійного фонду Uman Tomorrow Олександр Файнін.

У стінах університету гостя від імені адміністрації та студентства вітала проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Владилена Сокирська.

Марк Гінзбург розповів про свій життєвий шлях, родину, започаткування і розвиток власного бізнесу. Це була захоплююча і повчальна розповідь про вміння сприймати виклики долі як шлях до самовдосконалення, оволодіння новими знаннями і застосування їх на практиці.

Марк Гінзбург говорив про перспективи глобального бізнесу, ставлення до України урядів США і країн ЄС та багато іншого. Він вірить, що Україна завдяки успішним, впевненим в собі професіоналам, новітнім технологіям може подолати корупцію і прийде до свого розквіту.

Довідково

Марк Гінзбург - киянин у четвертому поколінні, внучатий племінник «короля підрядників» Льва Гінзбурга, колишній інженер-електрик заводу Артема. Після чорнобильської катастрофи Гінзбург поїхав в Нью-Йорк, де навчався на юриста і підробляв таксистом. Юридична практика в США, якою Марк зайнявся після навчання, приносила стабільний прибуток, але бізнесмену хотілося нових викликів. У 1994 році Гінзбург відкрив в Україні холдинг «МТН», в 2002 - згорнув свою практику в Штатах. У 2006 в Полтаві запрацював перший український проект Гінзбурга - завод з переробки газового конденсату. За час існування холдинг Гінзбурга відбудував в Києві понад 260 тис. кв.м житлових і комерційних площ. На сьогоднішній день «МТН» належать, зокрема, два торгових і два офісних центри, а також готельний комплекс.

Гінзбург працює по 12 годин на добу шість днів на тиждень. Графік планує жорстко, особливо робочі зустрічі. Особисті відчуття від досягнення нової мети бізнесмен описує як «почуття перемоги» - і успішно комбінує це з робочим кредо «No pain, no gain» ( «Без болю немає прибутку»).

Марк Гінзбург - відомий колекціонер, власник понад 2500 архівних фотографій компанії The Beatles, зроблених нею на самому початку своєї історії. Йому також належать всі негативи і авторські права на фотографії. У колекції Гінзбурга роботи Сальвадора Далі, Енді Уорхола, Пабло Пікассо, Тулуза Лотрека, Огюста Ренуара, Ван Дейка, Родена і інших.

Особливе місце в житті Гінзбурга займає релігія - щодня він не менше години присвячує вивченню Тори.

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