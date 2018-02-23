Підсумки тижня: Розподіл обов’язків між заступниками Бондаренка, рейдерство, браконьєри і технічний прогрес

Цей тиждень розпочався в Черкасах досить напружено: у Черкасах відбулося рейдерське захоплення «Гранд Маркету». Принаймні про це повідомили в патрульній поліції Черкащини. Згодом з’ясувалося, що конфлікт виник між кредитором і власником будівлі.





Вшанування Героїв небесної Сотні припало також на цей тиждень і якщо в Золотоноші та інших містах все обійшлося лише офіційними заходами, то в Черкасах перчинки додали представники Нацкорпусу, які розповіли владі про невиконані обіцянки та взагалі всіляко владу розкритикували.

Й до інших подій, що пов’язані з темою Майдану. Трьох черкаських суддів звільнили через незаконні рішення щодо учасників масових акцій. За дисциплінарні проступки було звільнено суддів Соснівського районного суду міста Черкаси Валерія Петровича Чепурного та Володимира Васильовича Орленка, а також суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області Оксану Володимирівну Хорошун.

Також 20 лютого у День пам’яті Героїв Небесної сотні у Черкаському художньому музеї відбулось урочисте відкриття мистецького проекту «Портрети добровольців на війні» та церемонія нагородження бійців та добровольців почесними відзнаками.

Розподілення обов’язків між новими заступниками міського голови Черкас відбулося цього тижня. Детальніше розподіл обов’язків дивіться ТУТ.

До інших реформ. У Черкасах замість військкомату буде територіальний центр комплектування й соціальної підтримки

До проблем селян. Жителі села Шестеринці, що на Лисянщині, б’ють на сполох. Землі, які десятиліттями селяни використовували для випасу і сіножатей, сьогодні виставлено на продаж. Якщо ділянки продадуть, то людям не буде, де пасти худобу.

Технічний прогрес. Віднині всі пленарні засідання сесій Черкаської міської ради та постійних комісій можна дивитися в режимі онлайн. Відеокамери також встановили у кабінетах секретаря Черкаської міської ради Ярослава Нищика, заступників міського голови Ігоря Коломойця та Юрія Ботнара, директора департаменту соціальної політики Олега Гудзенка та заступника КП «Дирекція парків» Андрія Кучі.

Покращення в галузі медицини прийшло в Білозір’я. Там відкрили перший в об’єднаних територіальних громадах Черкащини центр первинної медико-санітарної допомоги.

Досягнення стабільності в роботі потужних підприємств краю обговорювали цього тижня в ОДА. Як наголосили учасники наради, обласній владі слід активніше доносити проблеми підприємств області до центральної влади.

«Крупних» браконьєрів спіймали поліцейські на гарячому поблизу села Сокирне. При затриманні в правопорушників виявлено соми, сазан та лящі. Загалом понад пів сотні одиниць риби. Також поліцейські виявили 6 спінінгів, та 50 “драчів”. А от у Червоній Слободі знайдені вивантажені курячі залишки. Дивує той факт, що порушники здійснили вивантаження не на відкриту земельну ділянку, а на заасфальтовану, тобто розраховуючи на мінімальні штрафні санкції за таке порушення. Неприємний випадок стався і в Черкасах. Там біля смітника знайшли рештки диких тварин. Нині справою займаються компетентні органи.

І вже наприкінці робочого тижня в Черкаській міськраді відбулося обговорення транспортної реформи. Нацкорпус презентував свій проект. Деталі ТУТ.

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