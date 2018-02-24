На Уманщині оперативно відшукали викрадену дитину

Чоловік прийшов в будинок колишньої співмешканки, забрав дитину та пішов у невідомому напрямку. Дитину знайдено та повернуто матері. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

По це повідомляють у поліції Черкаської області.

Близько 21 години до чергової частини Христинівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя одного із сіл району про викрадення 4-річної дитини.

Працівники поліції Христинівського відділення спільно з працівниками ювенальної превенції негайно розпочали пошуки дитини та чоловіка, який його викрав. Близько восьмої години ранку місцезнаходження зловмисника та дитини було встановлено. Чоловік разом з дитиною переховувався в лісосмузі одного із сіл Христинівського району. Хлопчика негайно передали лікарям, а викрадача доставили до поліції. Свої дії чоловік пояснює неприязним стосунками з колишньою співмешканкою. Куди він йшов з дитиною та що планував робити далі, не пояснив.

За даним фактом Христинівським відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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