У Черкасах говорили про гендерні квоти у виборчому законодавстві

У конференції взяли участь 23 депутатки, представники місцевих рад Черкащини та громадські активістки. Учасників конференції привітав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, наголосивши на визначній ролі жінок у громадській, політичній, суспільній діяльності:
- Активна роль жінки у нинішньому суспільстві засвідчила свою ефективність та дієвість. Реалії доводять, що там, де є жінка, завжди порядок, організованість та послідовність. Мені надзвичайно приємно вітати сьогодні представниць прекрасної статі на цьому заході і я бажаю вам плідної та конструктивної роботи та цікавих дискусій, - наголосив Анатолій Васильович.
Спікерами конференції були Любов Майборода, голова ГО "УЖДМ"; Тетяна Харенко - заступник директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, Валентина Боченкова - голова відокремленого підрозділу УЖДМ Черкаської області, депутат Золотоніської міськради.
Основні питання, що обговорювались на конференції - формування та контроль за виконанням місцевих бюджетів, громадський бюджет участі, просування гендерних квот у виборчому законодавстві. Учасниці конференції ділились досвідом депутатської діяльності, прийняли резолюцію "Про гендерну рівновагу у виборчому законодавсті та статутах політичних партій".
Наступним етапом має стати створення міжфракційних об`єднань та прийняття на сесіях місцевих рад пропозицій до Верховної ради про запровадження гендерних квот у виборчому законодавстві.
ФОТО Артема Ківака
Тобі "знову поклон президії?" ні Любин розум, ні Толіна совість не допоможе Твоя місія: ховатись під ніками та блюватись від непереборної злоби жовчю. З часом собачі інстинкти прогресують
А так його лисица у президії явно недоречна.
Мера нужно не иметь, а уважать!
Нарешті маємо мера ЧОЛОВІКА!
99% коментів на Прочерку з будь якого приводу під видуманими ніками негативні :P. На жаль, маємо постголодоморне комуністичне суспільство з травмованою психікою. Лікується часом!
У Швеції, Норвегія, Фінляндії і Литві краще жилося і 30 років тому, і 50, і 100, і при царю Гороху - коли жінкам навіть голосувати ще не дозволяли.
При всій (абсолютно щирій) повазі до жіноцтва, великий відсоток жіноцтва у парламентах цих країн - це вже наслідок стабільної політично-економічної ситуації в державах, а не навпаки.
При цьому,якби окремо взята Даля Грібаускайте жила в Україні - голосував би за неї навіть у президенти! А от "нашу" Юльку взагалі гнав би з політики - причому тією мітлою, на якій вона літає!
Пані Любо, та гуляйте ви вальсом з таким примітивним трьопом! До речі, нагадайте про ваші особисті досягнення у справі покращення життя на Черкащині? А ви ж з політики вже декілька десятиліть не вилазите. Помогло це щось Черкащині?