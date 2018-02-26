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Жіночі старти

У Черкасах говорили про гендерні квоти у виборчому законодавстві

26 лютого 2018, 08:08 Новини Черкас та Черкаської області
25 лютого за спияння Women`s Demokracy Network в готелі "Оптіма" відбулась конференція жінок-депутаток Черкаського відокремленого підрозділу ГО "Українська жіноча демократична мережа". Про це на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук" повідомила спікер заходу, голова ГО "УЖДМ" Любов Майборода.

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У конференції взяли участь 23 депутатки, представники місцевих рад Черкащини та громадські активістки. Учасників конференції привітав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, наголосивши на визначній ролі жінок у громадській, політичній, суспільній діяльності:

- Активна роль жінки у нинішньому суспільстві засвідчила свою ефективність та дієвість. Реалії доводять, що там, де є жінка, завжди порядок, організованість та послідовність. Мені надзвичайно приємно вітати сьогодні представниць прекрасної статі на цьому заході і я бажаю вам плідної та конструктивної роботи  та цікавих дискусій, - наголосив Анатолій Васильович.

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Спікерами конференції були Любов Майборода, голова ГО "УЖДМ"; Тетяна Харенко - заступник директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, Валентина Боченкова - голова відокремленого підрозділу УЖДМ Черкаської області, депутат Золотоніської міськради.

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Основні питання, що обговорювались на конференції - формування та контроль за виконанням місцевих бюджетів, громадський бюджет участі, просування гендерних квот у виборчому законодавстві. Учасниці конференції ділились досвідом депутатської діяльності, прийняли резолюцію "Про гендерну рівновагу у виборчому законодавсті та статутах політичних партій".

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Наступним етапом має стати створення міжфракційних об`єднань та прийняття на сесіях місцевих рад пропозицій до Верховної ради про запровадження гендерних квот у виборчому законодавстві.

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ФОТО Артема Ківака

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Коментарі  

 
0 #15 погляд з боку 26.02.2018 13:43
Цитую Знову поклони президії?:
Якби у Люби було більше розуму, а у Толі - більше совісті, то Люба не садилат б його у президію жіночої конференції, а Толя не погоджувався б туди сідать.
А так його лисица у президії явно недоречна.

Тобі "знову поклон президії?" ні Любин розум, ні Толіна совість не допоможе :-x Твоя місія: ховатись під ніками та блюватись від непереборної злоби жовчю. З часом собачі інстинкти прогресують :D ;-) :D
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+1 #14 Знову поклони президії? 26.02.2018 12:44
Якби у Люби було більше розуму, а у Толі - більше совісті, то Люба не садилат б його у президію жіночої конференції, а Толя не погоджувався б туди сідать.
А так його лисица у президії явно недоречна.
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+1 #13 Не гони, журналист 26.02.2018 12:20
Цитую журналіст:
Цитую Жіноча конференція?!!:
А що то за лиса вумен на першому фото так хитро посміхається?

Нарешті маємо мера ЧОЛОВІКА!

Мера нужно не иметь, а уважать! :oops:
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-1 #12 журналіст 26.02.2018 11:48
Цитую Жіноча конференція?!!:
А що то за лиса вумен на першому фото так хитро посміхається?

Нарешті маємо мера ЧОЛОВІКА!
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-4 #11 Микола 26.02.2018 11:44
Хто сьогодні при владі? Як правило, агресивні чоловіки-хами. Наслідки очевидні - талановита молодь тікає з країни. Жінки знають, що роблять - Вони народжують дітей.
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0 #10 Оптиміст 26.02.2018 11:36
Цитую Демократія:
Грантоїдки рвуться до влади.

99% коментів на Прочерку з будь якого приводу під видуманими ніками негативні :P. На жаль, маємо постголодоморне комуністичне суспільство з травмованою психікою. Лікується часом!
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+5 #9 Реаліст 26.02.2018 11:17
Цитую Людмила:
В Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонї, Литві жінок-депутаток половина парламенту. Ми б хотіли мати соціальні стандарти скандинавських країн?

У Швеції, Норвегія, Фінляндії і Литві краще жилося і 30 років тому, і 50, і 100, і при царю Гороху - коли жінкам навіть голосувати ще не дозволяли.
При всій (абсолютно щирій) повазі до жіноцтва, великий відсоток жіноцтва у парламентах цих країн - це вже наслідок стабільної політично-економічної ситуації в державах, а не навпаки.
При цьому,якби окремо взята Даля Грібаускайте жила в Україні - голосував би за неї навіть у президенти! А от "нашу" Юльку взагалі гнав би з політики - причому тією мітлою, на якій вона літає!
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-8 #8 Олег Стогнієнко 26.02.2018 11:09
Підтримую. Жінка дає життя, тому не стане красти з бюджету у школярів і пенсіонерів, як це роблять чоловіки-можновладці.
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+5 #7 Жіноча конференція?!! 26.02.2018 11:08
А що то за лиса вумен на першому фото так хитро посміхається?
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+6 #6 Про Мат і Архат 26.02.2018 11:05
Якийсь дурнувато-спрощений підхід. У політиці і на керівних посадах мають бути чесні і розумні люди - це повинен бути єдиний підхід, а не те, в штанях чи у спідниці кандидат(ка) ходить. А по-вашому - Мєлько-Сисоєва найкращий менеджер, а Валя Артюх - найкраща воділа? І Юлька Тимошенчиха з її кабальними газовими договарами - це порятунок до України?!
Пані Любо, та гуляйте ви вальсом з таким примітивним трьопом! До речі, нагадайте про ваші особисті досягнення у справі покращення життя на Черкащині? А ви ж з політики вже декілька десятиліть не вилазите. Помогло це щось Черкащині? ;-)
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