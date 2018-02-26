У Черкасах говорили про гендерні квоти у виборчому законодавстві

25 лютого за спияння Women`s Demokracy Network в готелі "Оптіма" відбулась конференція жінок-депутаток Черкаського відокремленого підрозділу ГО "Українська жіноча демократична мережа". Про це на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук" повідомила спікер заходу, голова ГО "УЖДМ" Любов Майборода.





У конференції взяли участь 23 депутатки, представники місцевих рад Черкащини та громадські активістки. Учасників конференції привітав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, наголосивши на визначній ролі жінок у громадській, політичній, суспільній діяльності:

- Активна роль жінки у нинішньому суспільстві засвідчила свою ефективність та дієвість. Реалії доводять, що там, де є жінка, завжди порядок, організованість та послідовність. Мені надзвичайно приємно вітати сьогодні представниць прекрасної статі на цьому заході і я бажаю вам плідної та конструктивної роботи та цікавих дискусій, - наголосив Анатолій Васильович.

Спікерами конференції були Любов Майборода, голова ГО "УЖДМ"; Тетяна Харенко - заступник директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, Валентина Боченкова - голова відокремленого підрозділу УЖДМ Черкаської області, депутат Золотоніської міськради.

Основні питання, що обговорювались на конференції - формування та контроль за виконанням місцевих бюджетів, громадський бюджет участі, просування гендерних квот у виборчому законодавстві. Учасниці конференції ділились досвідом депутатської діяльності, прийняли резолюцію "Про гендерну рівновагу у виборчому законодавсті та статутах політичних партій".

Наступним етапом має стати створення міжфракційних об`єднань та прийняття на сесіях місцевих рад пропозицій до Верховної ради про запровадження гендерних квот у виборчому законодавстві.

ФОТО Артема Ківака

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