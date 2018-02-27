Міська влада Черкас обіцяє розривати договори з перевізниками-шантажистами

Наразі у міській раді відбуваються перемовини із підприємцями, які здійснюють громадські перевезення в Черкасах на автобусах. Мерія вимагає в них негайно припинити страйк, встановити на своїх автобусах трекери, відеореєстратори і прилади автоматичного оголошення зупинок. Тільки в цьому разі договори з ними буде продовжено.



Про це повідомили під час брифінгу в міськраді заступники міського голови Черкас Ігор Волошин, Юрій Ботнар, Людмила Бордунос і секретар міської ради Ярослав Нищик (міський голова Анатолій Бондаренко – на лікарняному).

Нагадаємо, об 11.30 усі 8 черкаських перевізників-приватників зняли свої автобуси з маршрутів, вимагаючи збільшити ціну на проїзд з 4 до 5 гривень. Зробили вони це без жодного інформування міської влади, у сильний мороз. За інформацією, яку отримало управління транспорту міськради, страйк має тривати півтори години. До речі, відповідно до закону, якщо автобуси не вийдуть на маршрути впродовж трьох годин, перевізника можна буде позбавити ліцензії.

Оскільки точної інформації про можливу тривалість страйку немає, місто вживає заходів на випадок його продовження понад півтори години.

Щоб компенсувати брак маршруток, керівництво тролейбусного парку викликає на роботу всіх своїх водіїв. Міська влада веде переговори з перевізниками із західних регіонів України і столиці про можливу роботу в Черкасах.

– Якщо ми зараз піддамося на шантаж, це поставить жирний хрест на транспортній реформі, – наголосив секретар міськради Ярослав Нищик. – Шантаж відбуватиметься при кожній спробі навести лад у транспортних перевезеннях у місті.

Як наголосив заступник мера Юрій Ботнар, безумовною вимогою до всіх черкаських перевізників є припинення страйку, встановлення на автобусах трекерів руху, відеореєстраторів і приладів автоматичного оголошення зупинок. Тільки в цьому разі місто укладатиме з перевізниками договори на продовження роботи в місті при ціні квитка в 4 гривні. Що ж до збільшення ціни проїзду до 5 гривень, про це можна буде говорити лише тоді, коли необхідність подорожчання квитка буде економічно обґрунтовано на підставі показників трекерів і відеореєстраторів.

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