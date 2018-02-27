У Васютинцях відкрили сучасну танцювальну залу

Сучасну танцювальну залу, на ремонт і обладнання якої корпорація «Дніпро» витратила понад 130 тисяч гривень, відкрили 27 лютого у Васютинцях в сільському будинку культури. Тепер діти та молодь села матимуть можливість займатися хореографією у оновленій, теплій і світлій кімнаті, обладнаній за сучасними вимогами і технологіями.

За словами Васютинського сільського голови Наталії Терещенко у селі багато обдарованих дітей, і тому потрібно докладати максимум зусиль та фінансових інвестицій, щоб створювати сприятливі умови для їх творчої реалізації. А танці виховують у дітей та молоді любов до свого народу і його традицій, любов до прекрасного. І тому дуже добре, що діти зможуть займатися в такій чудовій кімнаті, а не як раніше, в спортивному залі.

– Щоб покращити матеріальну базу танцювального колективу, за кошти сільської ради в минулому році було закуплено сценічні костюми на суму 10 тисяч гривень, а в планах на цей рік закупити ще комплект, на який в бюджеті закладено 20 тисяч. Від імені всіх жителів громади щиро дякую нашим засновникам – родині Душейків – за такий подарунок, за те, що вони постійно вкладають кошти у відбудову соціальної сфери, піклуючись про добробут підростаючого покоління, молоді та мешканців села, – каже сільський голова.

Урочисту церемонію перерізання стрічки Григорій Душейко, один із засновників корпорації «Дніпро», здійснив разом із сільським головою Наталією Терещенко.

Вітаючи присутніх, Григорій Петрович сказав, що відкриття танцювальної зали – це свято для всієї громади, черговий крок на шляху до змін, адже важливо змінювати ставлення до багатьох аспектів суспільного життя.

– Саме наявна й сформована десятиліттями ментальність потребує кардинальних змін. І саме зміна власного світогляду і ставлення до життя – це перший крок до формування громадянського суспільства. Ідея, яку органічно потрібно усвідомлювати, полягає в тому, що саме ви є господарями власного життя, – зауважив Григорій Душейко. – Світ змінюється дуже швидко і не можна досягти змін залишаючи всі обставини з минулого. Згадаймо дуже не дитячу фразу із твору «Аліса в Країні Чудес» Льюїса Керрола: «Треба бігти з усіх ніг, щоб залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти, як мінімум удвічі швидше!» І тому хотілося саме цим відкриттям танцювального залу звернути вашу увагу на необхідність кардинальних реформ власного світогляду й усього навкруги, за цим майбутнє. Потрібно займатися своїм життям, собою, а не тільки сподіватися чи вимагати цього від інших. Ніхто не подумає про вас так, як це зробите ви. Переконаний, що цей зал і кваліфікований керівник дадуть змогу активно залучати підростаюче покоління і всіх охочих до занять танцями. Нехай цей сучасний танцювальний зал стане гордістю кожного жителя села Васютинці.

Святкового настрою присутнім додали художні номери вихованців Васютинського НВК, які по дитячому просто, але щиро висловили свою подяку дорослим.

– Почуття переповнюють, – говорить Лідія Тараненко, керівник танцювального колективу. – Нова зала нам дуже подобається, тут тепло й гарно. Після того, як ми працювали в спортивному залі школи й не завжди могли втиснутися у вільний графік занять секцій, то тепер ми задоволені, що маємо свою обладнану для занять кімнату. Такі комфортні умови, допоможуть дітям розвивати свої здібності й реалізовувати таланти. Тепер, я думаю, охочих побільшає. Для нас усіх це мрія, яка здійснилася.

Учениця 9 класу Дарина Тищенко не приховує своєї радості від нової зали для занять.

– Танці – це моє найбільше захоплення. Займаюся з п’ятого класу. Подобається виступати на концертах, бачити радісні обличчя глядачів, чути аплодисменти. Але все одно кожного разу трішечки хвилююся. Ми всі давно мріяли про таку чудову кімнату й щиро дякуємо, що нарешті це здійснилося. У танцювальному залі краще буде готуватися до виступів, відпрацьовувати хореографічні елементи дивлячись у велике дзеркало. Сподіваємося, що нам придбають і нові костюми.

Хочеться вірити, що ця зала наповниться життям, де охочі будуть проводити час з користю для здоров’я, відчуваючи при цьому задоволення й радість.

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