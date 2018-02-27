Бондаренко: «Перевізники мають понести покарання»

«Кожен перевізник, який без причини і попередження поставив під загрозу життя дітей, пенсіонерів, жителів міста, знявши автобуси з маршруту, повинен понести покарання», – вважає міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.



Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Нагадаємо, сьогодні з 11.30 черкаські перевізники зняли всі міські автобуси з маршрутів.

«Навіть і захворіти неможливо, – пише міський голова, який сьогодні перебуває на лікарняному. – В зв'язку з страйком перевізників дав команду директору тролейбусного парку випустити все, що на ходу. Вибачаємося за незручності».

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