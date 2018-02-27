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Бондаренко: «Перевізники мають понести покарання»

27 лютого 2018, 14:56 Новини Черкас та Черкаської області
«Кожен перевізник, який без причини і попередження поставив під загрозу життя дітей, пенсіонерів, жителів міста, знявши автобуси з маршруту, повинен понести покарання», – вважає міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
Бондаренко3

Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Нагадаємо, сьогодні з 11.30 черкаські перевізники зняли всі міські автобуси з маршрутів.

«Навіть і захворіти неможливо, – пише міський голова, який сьогодні перебуває на лікарняному. – В зв'язку з страйком перевізників дав команду директору тролейбусного парку випустити все, що на ходу. Вибачаємося за незручності».

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Коментарі  

 
+15 #14 Red 27.02.2018 16:12
Головна помилка мера в тому, що він не може зрозуміти, що вся відповідальніст ь за те що відбуваеться в місті лежить на ньому. А в нього завжди винуваті інші. То підрядники, то міська Рада, то Радуцький, тепер перевізники. Хто з ними домовлявся? Люди дали право меру від їхного імені домовляться. І ЩО? Які важелі впливу мера на перевізників? Якщо мер не місцевий, то він повинен знати, що такого в нашому місті ще ніколи не було, щоб в таку негоду, без поважної причини не ходив транспорт.
Багато чого починае відбуватися вперше, на жаль.
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+9 #13 Оксана 27.02.2018 16:04
Цитую Люся:
Цитую Оксана:
Это ж какими тварями надо быть, чтоб так брать в заложники жителей города, а ведь в первую очередь пострадают дети. Нельзя идти на поводу у террористов.

Терористками є такі "оксани". Ні бельмеса в економіці і живуть по принципу:"мені положено". Чекаєте 1917 року?

Вот такие люси-кондукторы однозначно и в экономике разбираются , и в плановой себестоимости перевозки одного пассажира, и пытаются нахрапом все вопросы "порешать", как кухарки в 17 году.
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+43 #12 ЮЗР 27.02.2018 15:46
Давно пора создать муницыпальный транспорт.. Та ЧП Скуница зажралась да и Солома Бернс да и Копеечный.. Гнать их надо с города со своим металоломом
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+18 #11 Анти 27.02.2018 15:45
Цитую губернатор:
Толя, у тебе є фахівці - департамент економіки та розвитку, де сидить 100 "видатних експертів". Питання тарифів мусується вже півроку. Є аналіз, економічні розрахунки, перевірки обгрунтованості підвищення тарифу? Де публічний звіт? Скільки можна козу водити?



А зарплата зараз у них огого, з 10 000 стартує!!!
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+6 #10 Анти 27.02.2018 15:43
Це Бондаренко вирішив ляпнути тільки після того як прийшла інфа що з других міст згідні у нас працювати інші перевізники?

А чому не висказав свою позицію раніше?
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+53 #9 УАВЗ 27.02.2018 15:33
Однозначно таку пiдлicть треба покарати.
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+54 #8 ХХХ 27.02.2018 15:27
І за що піднімати вартість проїзду? За хамське відношення до містян? За те, що в таку негоду моя малолітня дитина не може доїхати до дому зі школи, а я на роботі переживаю? С**и.
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-29 #7 Люся 27.02.2018 15:23
Цитую Оксана:
Это ж какими тварями надо быть, чтоб так брать в заложники жителей города, а ведь в первую очередь пострадают дети. Нельзя идти на поводу у террористов.

Терористками є такі "оксани". Ні бельмеса в економіці і живуть по принципу:"мені положено". Чекаєте 1917 року?
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+29 #6 губернатор 27.02.2018 15:20
Толя, у тебе є фахівці - департамент економіки та розвитку, де сидить 100 "видатних експертів". Питання тарифів мусується вже півроку. Є аналіз, економічні розрахунки, перевірки обгрунтованості підвищення тарифу? Де публічний звіт? Скільки можна козу водити?
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+32 #5 Правда життя 27.02.2018 15:18
Цитую Черкащинин:
У Толі Лексус не завівся, а нозями на роботу якось не по пацаначі. От і захворів.

Слухай, розумнику! В тебе може бути особисте будь-яке ставлення до Бондаренка, але зараз питанння в іншому. Ти сидишь в теплі біля компу і строчеш коменти, байдикуєш тобто. Марно прожигаєш своє життя. Є діти, студенти, хворі, яким необхідно дістатися до лікарні. Ось в чому проблема.
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