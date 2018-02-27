Бондаренко: «Перевізники мають понести покарання»

Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».
Нагадаємо, сьогодні з 11.30 черкаські перевізники зняли всі міські автобуси з маршрутів.
«Навіть і захворіти неможливо, – пише міський голова, який сьогодні перебуває на лікарняному. – В зв'язку з страйком перевізників дав команду директору тролейбусного парку випустити все, що на ходу. Вибачаємося за незручності».
Багато чого починае відбуватися вперше, на жаль.
Вот такие люси-кондукторы однозначно и в экономике разбираются , и в плановой себестоимости перевозки одного пассажира, и пытаются нахрапом все вопросы "порешать", как кухарки в 17 году.
А зарплата зараз у них огого, з 10 000 стартує!!!
А чому не висказав свою позицію раніше?
Терористками є такі "оксани". Ні бельмеса в економіці і живуть по принципу:"мені положено". Чекаєте 1917 року?
Слухай, розумнику! В тебе може бути особисте будь-яке ставлення до Бондаренка, але зараз питанння в іншому. Ти сидишь в теплі біля компу і строчеш коменти, байдикуєш тобто. Марно прожигаєш своє життя. Є діти, студенти, хворі, яким необхідно дістатися до лікарні. Ось в чому проблема.