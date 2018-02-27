Черкащани вимагають анулювати договори з перевізниками

Анулювати договори з черкаськими перевізниками, які сьогодні, незважаючи на сильний мороз, зняли свої автобуси з маршрутів (рух приватного громадського транспорту в місті був відсутній з 12 до 15 години), вимагають автор і підписанти петиції на сайті міської ради.





Перший підпис під петицією з’явився о 14.24, а 250-ий (саме стільки потрібно, щоб петицію розглянула міськрада) – о 15.23.

«Те що зараз відбувається на вулицях міста з боку перевізників, неприпустимо, – пише автор петиції Андрій Скляренко. – Багато людей зараз в цих складних погодних умовах чекають на свій автобус, а їх немає. Добре що є тролейбуси, що б тоді було. Але є вулиці, де немає тролейбусних ліній. З такими перевізниками треба розривати договори і давати змогу перевізникам з інших міст здійснювати послуги з перевезення пасажирів. Це неприпустимо в таку погоду не випустити транспорт.

1. Прошу розглянути розірвання договорів з перевізниками, які в складні погодні умови не вивели свої транспортні засоби за маршрутами.

2. Також прошу розглянути можливість пошуку перевізника з інших регіонів України, який зможе надавати якісні послуги з перевезення і дотримуватися графіків руху.»

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