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Черкащани вимагають анулювати договори з перевізниками

27 лютого 2018, 15:45 Новини Черкас та Черкаської області
Анулювати договори з черкаськими перевізниками, які сьогодні, незважаючи на сильний мороз, зняли свої автобуси з маршрутів (рух приватного громадського транспорту в місті був відсутній з 12 до 15 години), вимагають автор і підписанти петиції на сайті міської ради.

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Перший підпис під петицією з’явився о 14.24, а 250-ий (саме стільки потрібно, щоб петицію розглянула міськрада) – о 15.23.

«Те що зараз відбувається на вулицях міста з боку перевізників, неприпустимо, – пише автор петиції Андрій Скляренко. – Багато людей зараз в цих складних погодних умовах чекають на свій автобус, а їх немає. Добре що є тролейбуси, що б тоді було. Але є вулиці, де немає тролейбусних ліній. З такими перевізниками треба розривати договори і давати змогу перевізникам з інших міст здійснювати послуги з перевезення пасажирів. Це неприпустимо в таку погоду не випустити транспорт.

1. Прошу розглянути розірвання договорів з перевізниками, які в складні погодні умови не вивели свої транспортні засоби за маршрутами.

2. Також прошу розглянути можливість пошуку перевізника з інших регіонів України, який зможе надавати якісні послуги з перевезення і дотримуватися графіків руху.»

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Коментарі  

 
+1 #11 Сімон П 28.02.2018 13:11
Конечно всех 100% сразу не поменяешь, но для начала начать нужно с "хлебных" - с 22 (дублируется троллейбусом), 4, 21, 26, 20, 25.
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-1 #10 Дональд Трамп 28.02.2018 12:41
Цитую бродяга:
А что другие уже есть ?

Интересно,что за 4 грн рванут все города Украины в Черкассы,что за парвша,когда уже во многих регионах цена перевозки выросла до 5-7 грн,очередная волошина тупорылая,безгр амотная и непродуманная мыслишка,ни один перевозчик не перебросит в чужой район технику,людей,б азу.
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-2 #9 Дональд Трамп 28.02.2018 12:34
Ну разорвете договора и кому будет лучше,оголите Мытницу,Дахновк у,троллейбуса будете ждать часами,маршрутк и обеспечивали подвоз жителей от дома до любой точки города,не нравится пешком,лучше пишите петиции,чтобы были опущены цены нк коммуналку(воду ,вывоз мусора,оплата СУБа),топливо,о глянитесь цены растут ежедневно на все и вся,а тут не поддержите перевозчиков,чт о коммунизм наступит в нашей стране ?
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+1 #8 бродяга 28.02.2018 09:00
А что другие уже есть ?
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0 #7 Перехожий. 27.02.2018 20:45
Може все- таки спочатку розрахунки а потім висновки?
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+5 #6 Михайло 27.02.2018 19:10
Бондаренку випав рiдкiсний шанс зiбрати лаври лише зусиллям волi.
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+8 #5 Кот - Ток 27.02.2018 17:04
Підтримую
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+11 #4 ::::::::::::::::: 27.02.2018 17:00
Хороша петиція. Цим "перевізникам" з їхнім гнилим автопарком треба возити поросят десь у Лисянці, а не черкащан по місту. А їм ще й підняти ціну за свої недопослуги захотілося!
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-4 #3 Болівія 27.02.2018 16:49
Пропоную собачі упряжки і конячі стійла :P Ми справимось.
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+9 #2 Чукча 27.02.2018 16:45
До анулювання влада не підготувалася. Але згодом треба відмовитися або не допускати до конкурсу. На квартири за мільйон доларів у влаників маршрутів грошей хватає, а от на паливо та нові маршрутки немає. Подивіться на 21, 4, 31, 7 маршрути. Там же металобрухт їздить. Але ж гроші знайдуть на "відкат" чиновникам і все залагодять. Чиновники на цьому навіть виграють.
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