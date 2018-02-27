У Черкаському районі горіла котельня (ФОТО)

27 лютого о 00:55 до черкаських рятувальників із села Свидівок надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Небесної Сотні, що сталася в побутовому приміщенні котельні на території меблевої фабрики.



Про це повідомляють в управлінні ДСНС України в Черкаській області.

На ліквідацію пожежі, крім рятувальників 2-ої державної пожежно-рятувальної частини, також залучалися вогнеборці місцевої пожежної команди із села Мошни та добровільної пожежної команди ДП «Перемога Нова» із села Свидівок.

Спільними зусиллями рятувальників та волонтерів пожежу о 03:17 вдалося локалізувати, а о 04:20 повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також котел та дров, що зберігалися у середині приміщення.

Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

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