У Черкаському районі горіла котельня (ФОТО)

Про це повідомляють в управлінні ДСНС України в Черкаській області.
На ліквідацію пожежі, крім рятувальників 2-ої державної пожежно-рятувальної частини, також залучалися вогнеборці місцевої пожежної команди із села Мошни та добровільної пожежної команди ДП «Перемога Нова» із села Свидівок.
Спільними зусиллями рятувальників та волонтерів пожежу о 03:17 вдалося локалізувати, а о 04:20 повністю ліквідувати.
Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також котел та дров, що зберігалися у середині приміщення.
Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
Коментарі
Стрічка RSS коментарів цього запису