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Прикладом для боротьби з «шантажем перевізників» може стати Конотоп, – черкаський активіст (ВІДЕО)

28 лютого 2018, 15:25 Новини Черкас та Черкаської області
Конотоп може стати прикладом для Черкас у ситуації, що склалася з «шантажем перевізників».

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Про це написав у «Фейсбуці» член громадської ради при «Черкасиелектротрансі» Валерій Мироненко.

«Чи зможе наш міський голова Бондаренко А.В. проявити силу і мужність у зговорі і провокаціях маршрутчиків і дасть сильну відсіч і поставить їх на свої місця... Чи проявить слабкість, як до цього робили попередники?... Якщо так, то значить в нас немає влади в місті... Адже якщо перевізники всіх водять за носа, то, може, це вони – наша влада, і вони вирішують, як нам жити, як їздити, які матюки в свою адресу слухати і інше. Поживем – побачимо. Скоро все стане ясно!» – написав громадський активіст.

Про досвід Контопа – у випуску програми «5 каналу» «Особливий».

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Коментарі  

 
0 #12 Ги... 01.03.2018 13:44
Цитую Реаліст:
У Конотопі - справді "залізний" мер, а не як у нас - прозваний "Кастрюлею" за те, що металолом з ромелами лисянськими збирав.
Та нє, був желєзний та заіржавів. Тєпер іржавий
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+5 #11 Мікроскоп є? 01.03.2018 12:04
Цитую Аналітик:
От і побачимо - чи є в Бондаренка яйця...

Кажуть, Толя гарно танцює))) Але ж....
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+4 #10 Реаліст 01.03.2018 10:05
У Конотопі - справді "залізний" мер, а не як у нас - прозваний "Кастрюлею" за те, що металолом з ромелами лисянськими збирав.
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+15 #9 Знову Я 28.02.2018 21:39
Голова Конотопа-молодець. Працює на благо свого міста. А мер Черкас??? Комунальні автобуси-цікаво, це вихід, тому що тролейбуси не у всіх мікрорайонах нашого міста. Треба все робити на благо містян, а не "зажраних" перевізників
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+9 #8 Михайло 28.02.2018 18:04
То поставте ж вiдео на головну сторiнку замiсть непотребу.
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+11 #7 богдан 28.02.2018 17:52
Просто перевозчикам надо честно признаться что при последнем заносе денег старому исполкому на проведении конкурса по распределению маршрутов одним из условий было повышение тарифов до 5 грн за поездку.Но в связи с разгоном старых барышников теперь выходит неловкая ситуация и откат придётся платить из своих прибылей чего конечно же делать как то не хочется.Как предложение соберите старых исполкомовцев бравших деньги вкупе с членами нового исполкома и попросите отдать денюжку взад ,но у торпедоносов забрать это наверное как то страшновато, а вот кошмарить обывателей в условиях стихийного бедствия это вроде как попроще
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+7 #6 Аналітик 28.02.2018 16:27
От і побачимо - чи є в Бондаренка яйця...
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+14 #5 До перемоги! 28.02.2018 16:21
Вдалий приклад. Зміг Конотоп - зможуть і Черкаси. БУЛА Б ТІЛЬКИ ВОЛЯ НЕ ЙТИ НА ПОВОДУ У ЖЛОБІВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ.
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+6 #4 Максим 28.02.2018 16:13
Толя зможе, бо він крємєнь, сталь, карочє залізна ЗАЛІЗЯКА!!!!!!! !!!!!!!!!
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-4 #3 Так то в Конотопе 28.02.2018 16:04
А тут Ирдынское болото. Ведьму с метлой чорт найдёш, шоб всех повыметать. Одни водяные, засосавшие округу похлеще злой, но беззубой собаки.
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