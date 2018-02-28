Прикладом для боротьби з «шантажем перевізників» може стати Конотоп, – черкаський активіст (ВІДЕО)

Конотоп може стати прикладом для Черкас у ситуації, що склалася з «шантажем перевізників».





Про це написав у «Фейсбуці» член громадської ради при «Черкасиелектротрансі» Валерій Мироненко.

«Чи зможе наш міський голова Бондаренко А.В. проявити силу і мужність у зговорі і провокаціях маршрутчиків і дасть сильну відсіч і поставить їх на свої місця... Чи проявить слабкість, як до цього робили попередники?... Якщо так, то значить в нас немає влади в місті... Адже якщо перевізники всіх водять за носа, то, може, це вони – наша влада, і вони вирішують, як нам жити, як їздити, які матюки в свою адресу слухати і інше. Поживем – побачимо. Скоро все стане ясно!» – написав громадський активіст.

Про досвід Контопа – у випуску програми «5 каналу» «Особливий».

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