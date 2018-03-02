До 7 березня в усіх школах Черкас призупинять навчальний процес

Із 3 до 7 березня (включно) в усіх школах Черкас призупинять навчання. Рішення із такою рекомендацією департаменту освіти та гуманітарної політики щойно ухвалили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомив заступник міського голови Ігор Волошин, від 1-ого березня «Газпром» припинив поставки «блакитного палива» компанії «Нафтогаз України» та повернув здійснену передплату. Через це – очікується дефіцит газу в обсязі майже 10 млн кубічних метрів на добу (що складає близько 10 %).

– На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва, за підсумками селекторної наради, яка відбулася 2 березня, з метою забезпечення стабільної роботи теплогенеруючих підприємств та недопущення збоїв у забезпеченні природного газу споживачам, прийнято рішення щодо введення обмеження на споживання природного газу, – сказав Ігор Володимирович. – Враховуючи це, комісія вирішила доручити департаменту освіти та гуманітарної політики вжити заходів щодо припинення навчального процесу в загальноосвітніх закладах та зниження температурного режиму в приміщеннях до технічно можливого мінімуму.

Відтак, остаточне рішення щодо призупинення навчання в школах Черкас за в.о. директора профільного департаменту Максимом Шадловським. Він повідомив, що такий наказ сьогодні буде видано.

Про це пише сайт міськради

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