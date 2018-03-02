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До 7 березня в усіх школах Черкас призупинять навчальний процес

02 березня 2018, 12:50 Новини Черкас та Черкаської області

Із 3 до 7 березня (включно) в усіх школах Черкас призупинять навчання. Рішення із такою рекомендацією департаменту освіти та гуманітарної політики щойно ухвалили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

1519986769-388 Як повідомив заступник міського голови Ігор Волошин, від 1-ого березня «Газпром» припинив поставки «блакитного палива» компанії «Нафтогаз України» та повернув здійснену передплату. Через це – очікується дефіцит газу в обсязі майже 10 млн кубічних метрів на добу (що складає близько 10 %).

– На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва, за підсумками селекторної наради, яка відбулася 2 березня, з метою забезпечення стабільної роботи теплогенеруючих підприємств та недопущення збоїв у забезпеченні природного газу споживачам, прийнято рішення щодо введення обмеження на споживання природного газу, – сказав Ігор Володимирович. – Враховуючи це, комісія вирішила доручити департаменту освіти та гуманітарної політики вжити заходів щодо припинення навчального процесу в загальноосвітніх закладах та зниження температурного режиму в приміщеннях до технічно можливого мінімуму.

Відтак, остаточне рішення щодо призупинення навчання в школах Черкас за в.о. директора профільного департаменту Максимом Шадловським. Він повідомив, що такий наказ сьогодні буде видано.

Про це пише сайт міськради

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Коментарі  

 
+11 #6 Черкащанин 02.03.2018 14:27
А нам на протяжении нескольких лет внушали про "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІ СТЬ" (((((((
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-2 #5 язон 02.03.2018 14:13
Цитую Ченчик:
Так восени ж людина з двозмільйонною місячною платнею била себе в груди і говорила про безпрецендентне наповнення наших газосховищ. Що ж це за країна така, де 5 днів морозу і успішний суд у Стокгольмі привели до нового колапсу???

Запасов газа в хранилищах хватит до следующей зимы - даже если вообще не покупать. Но в сильные морозы требуется больше газа, чем способны поднять насосы из хранилищ. Согласно решению Стокгольмского арбитража, с марта Россия должна была начать поставки газа в Украину, и мы обязаны выкупать весь законтрактованн ый газ. Потому не закупали на март газ в Европе. Ну, а путлеровские бррратья устроили очередную подлянку. Через неделю потеплеет, и тот их газ нам нахрен нужен не будет.
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+9 #4 мама 02.03.2018 14:06
Ну то прийняли рішення чи не прийняли ? Навіщо тоді взагалі влада в місті якщо вона нічого не може та нічого й не хоче. Для чого нам платникам податків тримати трутнів ?
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+10 #3 Lok 02.03.2018 13:54
"перейшли в режим виконкому. Втім, як виявилося, виконавчий комітет немає таких повноважень, він може лише надати рекомендацію, тож засідання оголосили закритим."
Ви знущаєтесь?? В тій шарашкіній конторі хоч хтось розуміє що він має робити і що він може робити??
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+14 #2 Ченчик 02.03.2018 13:28
Так восени ж людина з двозмільйонною місячною платнею била себе в груди і говорила про безпрецендентне наповнення наших газосховищ. Що ж це за країна така, де 5 днів морозу і успішний суд у Стокгольмі привели до нового колапсу???
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+10 #1 Prof 02.03.2018 12:53
Баригам розумні діти не потрібні, краще очільників ОДА закрили, вони все одно не потрібні
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