Постригань: Сніг припиняється, а морози посилюються

Випробовування Черкащини сніговими циклонами завершується, однак незручності у вигляді ОЖЕЛЕДНИХ явищ ще нам дошкулятимуть.

За минулі 4 доби випало від 23 до 45 мм снігу, або 0,6-1,4 місячних норм. Висота снігового покриву сьогодні на ранок становить 24-50 см, а місцями у снігових заметах навіть 1-1,2 метра. Лідерами по кількості опадів є Золотоноша - 45 мм, а по висоті снігу - Сміла (50 см).

Сьогодні погоду Черкащини формують атмосферні фронти, та більш тепле повітря із півдня. У південних та центральних районах області температури повітря вже позитивні -0-1º тепла, у північних районах області 2-3º морозу, тому випадають: мряка, льодяний дощ та мокрий сніг, в деяких районах області відмічається налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледицю.

Вже СЬОГОДНІ у другій половині дня та наступної ночі, більш холодне повітря знову підморозить до -12-14º, тому ожеледні явища посиляться, що СУТТЄВО УСКЛАДНИТЬ стан доріг та тротуарів. Тому дорожнім і комунальним службам вже зараз треба бути готовими до цього. Щоб уникнути «снігового колапсу» є близько 8 годин для прибирання снігу та вивезення його за межі населених пунктів.

Надалі, в найближчі три доби істотних опадів не очікується, лише в неділю вночі ще можливий невеликий сніг. В ці дні температура повітря вночі 9-14 морозу, вдень 3-8º морозу.

5-6.03 прогнозується підвищення температури на 3-5º, проте зимовий режим погоди утримається!

Про це інформує начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у "Фейсбуці"

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