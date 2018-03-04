13 березня – сесія міської ради

У вівторок, 13 березня, о 10.00 скликається п’ятдесят перше пленарне засідання другої сесії Черкаської міської ради у сесійному залі Черкаської міської ради (бульв. Шевченка, 307) з розгляду галузевих та земельних питань.
Порядки денні буде оприлюднено згодом.
Про це пише сайт міськради
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Ботнар - заступник міського голови
Коломоєць - заступник міського голови
Нищик - секретар міської ради
Куча - заступник дир.дирекції парків
Воронов - управління освіти
Гудзенко - директор дипартаменту соціальної політики
Поліщук - член виконавчого комітету
Тяско - член виконавчого комітету