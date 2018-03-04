реклама
Книжковий фестиваль
реклама
Жіночі старти

13 березня – сесія міської ради

04 березня 2018, 08:06 Новини Черкас та Черкаської області
У вівторок, 13 березня, о 10.00 скликається п’ятдесят перше пленарне засідання другої сесії Черкаської міської ради у сесійному залі Черкаської міської ради (бульв. Шевченка, 307) з розгляду галузевих та земельних питань.

28660406_891351461026746_2956862405354718590_n

Порядки денні буде оприлюднено згодом.

Про це пише сайт міськради

реклама

Коментарі  

 
0 #2 Список любителів числа 13 04.03.2018 12:37
"Свободівці", яким ПОВНІСТЮ віддали владу у місті:
Ботнар - заступник міського голови
Коломоєць - заступник міського голови
Нищик - секретар міської ради
Куча - заступник дир.дирекції парків
Воронов - управління освіти
Гудзенко - директор дипартаменту соціальної політики
Поліщук - член виконавчого комітету
Тяско - член виконавчого комітету
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #1 Нумеролог 04.03.2018 08:45
Помітив, що вони люблять сесії на 13-е число призначать. Хто це там такий любитель у міськраді?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Черкасах стартував перший етап ралі на серійних автомобілях (ФОТО)
Як у черкаському парку святкували Масницю (ФОТО)
Творець нового черкаського радіо: «Ми хочемо, щоб радіо «Sunfish» вражало!»
Театр
Loading...