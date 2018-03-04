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У монастирі, під час пожежі загинула людина

04 березня 2018, 22:12 Новини Черкас та Черкаської області
4 березня о 06:21 на пульт зв’язку до чигиринськоїї пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу у Чигиринському Свято-Троїцькому монастирі.

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Вже через 3 хвилини на місці пожежі працював черговий караул підрозділу. Під час проведення розвідки у задимленому приміщенні, рятувальники знайшли на місці пожежі та винесли у безпечне місце жінку без ознак життя.

Намагання лікарів бригади швидкої медичної допомоги повернути жінку до життя виявилися марними.

Загиблою виявилася 53-річна служителька. О 06:30 пожежу було локалізовано, а о 06:50 – повністю ліквідовано. Для гасіння пожежі залучалась 1 пожежний автомобіль та 5-ть рятувальників.

Причина пожежі встановлюється.

На місці пожежі працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС у Черкаській області, інформує речник обласного управління ДСНС Костянтин Проценко

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