Підсумки тижня: шантаж перевізників, негода, будівництво арени на 5 мільйонів…

Що ж до перевізників-шантажистів, що влада вирішила розірвати з ними договори. Поки що ж перевізники пішли на поступки, але вимагають підняти ціну проїзду на 1 гривню, а влада хоче, щоб перевізники покращили якість обслуговування пасажирів.

До слова, на сесії Черкаської обласної ради, що відбулася наприкінці тижня депутат від БПП Костянтин Омаргалієв вступився за перевізників. Мовляв, через відсутність компенсації витрат перевізники більше не в змозі здійснювати повноцінне перевезення пільговиків відповідно до вимог чинного законодавства, через що опинилися в глибокій фінансовій кризі.

Разом з тим, прикладом для боротьби з «шантажем перевізників» може стати Конотоп. Про це заявили черкаські активісти.

До слова, компенсувати відсутність маршруток тролейбусники намагалися і в суботу…

Щодо інших тем. Дорогу з Черкас на Умань, що проходить через Смілу, можливо, відремонтують уже цієї весни. Про це під час координаційної наради в ОДА на початку тижня повідомив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Проте наприкінці тижня на обласній сесії депутати всерівно порушували тему доріг і просили голову ОДА таки вплинути на вирішення цього питання. Поки що ж смілянські дороги залишаються мало не найгіршими в області і є добре знаними серед далекобійників…

У п’яти районах Черкащини – Звенигородському, Лисянському, Монастирищенському, Христинівському та Чигиринському – досі не створено жодної об’єднаної територіальної громади. Ще в семи районах створено по одній ОТГ, поінформували в ОДА на початку тижня. А от лідером за темпами створення ОТГ є Корсунь-Шевченківський район

Проте не все так гладко й у тих районах, де ОТГ створені. Так, фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області під час ревізії бюджету Білозірської об'єднаної територіальної громади та окремих питань фінансово-господарської діяльності Білозірської сільської ради виявили порушень на загальну суму понад 330 тис. грн. Натомість голова Білозірської ОТГ Володимир Міцук пояснює: після утворення громади до її штату додали нові посади. Відповідно, у старих додатках нарахування заробітної плати цим особам не було. Однак зарплатні рішення затверджувала сільська рада. Постанови ж згори з’явилися вже на старті липня. А бюджетний брак ліквідували протягом фінансової ревізії.

У міському бюджеті Черкас передбачили 5 млн грн на будівництво спортивної арени, яку хочуть звести на полігоні в Південно-Західному районі. Влада переконує, що все заради діток…

Містяни, які постраждали під час Революції Гідності у Черкасах, отримають одноразову матеріальну допомогу. Перелік осіб визначили за результатами судово-медичних експертиз. Загальна сума виплат – більше 2 мільйонів гривень. «Допомога надаватиметься відповідно до ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень», – роз’яснив директор департаменту соціальної політики Черкаської міськради Олег Гудзенко.

У перший день весни Черкаси та область завалило снігом. Фотографіями і своїми враженнями активно ділилися користувачі соцмереж. А от найбільше від снігу дісталося Городищині.

Через негоду в обласній державній адміністрації одразу ж зібрали засідання оперативного штабу, де керівник області поклав відповідальність за розчистку доріг на голів РДА і керівників ОТГ. Також голова ОДА Юрій Ткаченко попросив підприємців долучитися до розчищання снігу.

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