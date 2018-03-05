Черкаські діти підуть у школу з понеділка

У вівторок, 6 березня, та в середу, 7 березня, школярі міста Черкаси продовжать перебувати на позапланових канікулах. За парти діти повернуться вже наступного понеділка, 12 березня. Таке рішення щойно ухвалила на своєму засіданні місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами заступника міського голови Ігоря Волошина, Міністерство освіти і науки України, а ще – регіональна комісія з питань ТБНС при Черкаській облдержадміністрації радили відновити навчання. Утім, безпосереднє рішення про це приймають заклади вищої освіти самостійно вмежах своєї автономії та місцеві органи самоврядування, у сфері управління яких знаходяться усі інші заклади освіти.

– Ми моніторили ситуацію навколо цього питання в різних областях нашої країни, – говорить він. – У одних містах залишили без змін своє попереднє рішення, натомість в інших – від завтра відновили навчальний процес. Як на мене, це не зовсім правильно у відношенні як до самих учнів, так і до їхніх батьків. Частина з них уже спланували цей час за межами міста. Ми повинні ставитися з повагою та відповідальністю до учасників навчального процесу – і до школярів, і до педагогів.

Урешті учасники обговорення зійшлися на тому, аби в Черкасах залишити без змін дію попереднього рішення місцевої комісії з питань ТБНС стосовно призупинення навчального процесу в школах на ці два дні.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 2 березня, в Черкасах, як і в інших містах, призупинили навчання в школах на цей тиждень через проблеми з газопостачанням. А вже наступного дня в Міністерстві освіти і науки України заявили, що ситуацію вдалося оперативно врегулювати, тож відсьогодні всі заклади освіти – дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші – мають поновити свою роботу.

Про це пише прес-служба міськради

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