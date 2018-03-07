Стартувала підготовка до весняно-польових робіт

Весна традиційно пожвавлює попит на робітничі професії, адже саме в цю пору року стартують весняно-польові роботи, тому керівники сільгосппідприємств завчасно готуються до нового сезону, активно шукаючи працівників.





Щоправда, знайти кваліфіковані кадри виявляється не так уже й просто. Враховуючи вимоги роботодавців до якості робочої сили, використання сучасної техніки, застосування новітніх технологій обробки землі й вирощування сільськогосподарських культур, служба зайнятості забезпечує професійне навчання робітників для сільського господарства за сучасними навчальними планами і програмами.

Цього року на замовлення роботодавців Черкащини протягом лютого-березня буде підготовлено понад 600 безробітних громадян. Навчання проходить на базі ДПТНЗ «Черкаський навчальний центр» Міністерства аграрної політики та продовольства України, ДНЗ «Канівське вище професійне училище», ДНЗ «Звенигородський ЦППРК» за навчальними програмами: «Спеціальне навчання з питань безпечного ведення робіт з пестицидами і агрохімікатами та перевірки рівня знань осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням і торгівлею пестицидами й агрохімікатами», «Безпека праці при виконанні робіт з технічного обслуговування тракторів та сільгоспмашин», «Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах сільськогосподарської галузі». Підвищення кваліфікації зареєстрованим безробітним надасть можливості отримати бажану роботу і стабільний заробіток, а роботодавцям – кваліфіковані кадри.

Слухачі з числа безробітних під час навчання опановують теоретичні знання з безпечного ведення робіт, використання пестицидів, агрохімікатів, регуляторів росту рослин тощо. Вони ознайомляться із основними видами плодових культур, збудниками захворювань та заходами по вирощуванню і захисту від шкідників, хвороб, бур’янів; засвоюватимуть правила безпеки під час роботи. Необхідність запровадження даного курсу викликана потребою якісної підготовки працівників сільськогосподарського виробництва, які залучаються до різних робіт, в тому числі до робіт з підвищеною небезпекою та використанням хімічних речовин. Також під час навчання шукачі роботи вивчатимуть новітні технології в сільгоспвиробництві, сучасну техніку та особливості керування нею, управління, експлуатацію та обслуговування, основи охорони праці тощо.

Роботодавці Черкащини охоче співпрацюють із центрами зайнятості та філіями Черкаського обласного центру зайнятості в цьому напрямку, оскільки курси цільового призначення є добрим підґрунтям для проведення весняно-польових робіт.

Відділ організації профнавчання ОЦЗ

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