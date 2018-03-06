Радикальна партія напередодні свята надає допомогу та вітає жінок

Черкаська команда Радикальної партії відвідала два підшефні заклади, яким була надана суттєва допомога. А враховуючи, що активісти відвідали заклади напередодні свята весни, то окрема увага була приділена кращій половині людства – жінкам.

Так, команда черкаської територіальної організації РПЛ спільно з профспілкою МВС відремонтувала дві палати, в яких будуть лікуватися працівники МВС Черкащини, котрі повернулися з зони АТО. Ремонт палат обійшовся Радикальній партії у 75 тисяч гривень. Сьогодні у оновленій палаті уже є перший пацієнт.

– Переконаний, що такі заклади заслуговують на увагу Радикальної партії Олега Ляшка, адже тут надається допомога тим людям, які захищали нашу країну в тяжкі часи, – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки голови Черкаської територіальної організації Іван Полудень. – Прикро було чути, що останні роки до них у госпіталь ніхто й не навідувався. Мабуть, через те, що пройшли вибори і немає ніяких публічних рухів, та свою роботу по допомозі іншим ми повинні пам’ятати у будь-який час. У госпіталі працює 350 осіб медичного персоналу, значна частина з яких - жінки. Напередодні 8 березня ми привітали жіночу половину лікарського складу госпіталя. Подарували їм солодощі та квіти в знак подяки з їхню роботу.

До слова, у Черкаському обласному госпіталі ветеранів війни щорічно лікується 5500 осіб. З 2014 року по сьогоднішній день надано реабілітаційно-лікувальну та психологічну допомогу більше 3000 учасників АТО.

Також цього дня команда РПЛ відвідала черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини. Це заклад для особливих дітей. Тут лікують діток з ураженням нервової системи, розладами психіки та порушеннями опорно-рухового апарату. Маленькі пацієнти віком від 1 місяця до 4 років отримують амбулаторне та стаціонарне лікування в стінах закладу.

Очільних черкаських радикалів Іван Полудень співпрацював з закладом ще до призначення на посаду керівника партії, будучи у статусі директора ВП «Черкаський завод залізобетонних виробів». Нині вдається допомагати закладу і по партійній лінії.

– Подарували Будинку дитини гідромасажну ванну та масажні ліжка, малят пригостили фруктами та солодощами, – зауважив Іван Іванович. – Ванна необхідна дітям для лікувальних процедур. Про це просили саме керівництво закладу. Щодо масажних ліжок, то вони ще виготовляються, проте кошти вже заплачені і заклад отримає їх за тиждень.

Не оминули увагою і жінок - працівниць закладу, (а їх понад 220). Напередодні Міжнародного жіночого дня медики та педагоги Будинку дитини отримали троянди та цукерки від Радикальної партії Олега Ляшка.

– Ці жінки щодня докладають багато зусиль для того, щоб зробити своїх вихованців здоровими та щасливими. Тож вони потребують особливої шани. Та в цілому ми дбаємо за підшефні заклади не лише у свята. Що ж до закладів, де виховуються діти, то до них партійців особлива увага. Наш лідер Олег Ляшко відомо, де виховувався, тож він з особливою увагою ставиться до дитячих закладів і завжди шанує працівників, які там працюють і які виховують дітей. І це правильно, бо від виховання молодого покоління залежить, наскільки достойною буде наша країна. Тому Радикальна партія і надалі співпрацюватиме з подібними закладами, – наголошує Іван Полудень.

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