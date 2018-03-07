Затримано арбітражного керуючого, який вимагав 87 тисяч гривень хабаря (ФОТО) Новини Черкас та Черкаської області У середу, 7 березня, Черкаською місцевою прокуратурою у скоординованій співпраці з працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчих Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області викрито арбітражного керуючого одного з підприємств Черкащини, який вимагав від кредитора вказаного підприємства 87 тис. грн. неправомірної вигоди за підписання й затвердження мирової угоди та скерування її до суду для розгляду по суті.





Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України на гарячому безпосередньо під час одержання обумовлених коштів у приміщенні одного з закладів м. Черкаси, які вилучено в ході огляду місця події.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (одержання особою, яка проводить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: за вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Черкаської області.

реклама