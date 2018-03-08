У Степовому засновники СТОВ «Дніпро» пообіцяли втілювати всі соціальні проекти сільської ради

Про покращення життя громади говорили 7 березня в Будинку культури села Степове, що у Чорнобаївському районі. Тут відбувся традиційний щорічний схід жителів.





Сільський голова Анатолій Писаренко прозвітував перед громадою про проведену роботу, здобутки й напрацювання та плани на майбутнє. Під час свого виступу Анатолій Миколайович наголосив, що СТОВ «Дніпро», засновниками якого є родина Душейків, робить багато хороших справ для села й людей, надає підтримку у вирішенні важливих для громади питаннях, та подякував їм за це.

Так як схід села відбувся в переддень жіночого свята, на зустріч завітав і один із засновників господарства Олексій Петрович Душейко. У своєму виступі він наголосив, що у Степовому, куди його часто запрошують, завжди приємно бувати, і запевнив, що й надалі громада може розраховувати на їхню підтримку. А всі соціальні проекти, які розроблятимуться спільно з сільського радою, будуть втілюватися в життя. Бо все це спрямоване на покращення життя людей, громади та розвиток села. Оскільки з таких маленьких сіл і розпочинається наша держава.

На завершення привітав представниць чарівної половини села зі святом та побажав щастя, благополуччя, посмішок і весняного настрою.

А потім на степівчан чекав святковий концерт за участю сільських аматорів сцени. Ведуча від усього серця вітала присутніх теплими словами та бажала всіляких гараздів.

реклама