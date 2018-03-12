Міністр культури таки звернув увагу на розкрадений маєток часів Шевченка (ФОТО)

9-10 березня в рамках Шевченківських днів Міністр культури України Євген перебуває у робочій поїздці на Черкащину. У пам’ятних місцях Національного заповіднику “Батьківщина Тараса Шевченка” Міністр культури віддав шану видатному українцю та його родині, а також ознайомився з поточним станом ряду об’єктів національної пам’яті, розміщених на Черкащині.

Так Євген Нищук відвідав села Моринці, Шевченкове, а також Будищанський природний парк, на території якого знаходиться будинок П. Енгельгардта. За історичними довідками саме тут у 1828-1929 рр. Тарас Шевченко був козачком у поміщика, і саме ці роки пов’язують з початком розвитку творчої діяльності молодого поета та художника.

За інформацією керівництва Заповідника, на початку 2013 року розпочалися роботи по відновленню історичної будівлі, були проведені конкурсні торги на визначення генпідрядної організації та фактично освоєні кошти. Втім, роботи не були завершені, а сама будівля досі перебуває у невтішному стані.

За словами Міністра культура, роботи по впорядкуванню Заповідника, а також пам’ятних місць, пов’язаних з видатними українцями, а надто у рік, оголошений в Україні Роком культурної спадщини, вкрай потрібно упорядковувати та залучати для цього, як державні так і кошти місцевих бюджетів. Така велика спільна робота, переконаний Міністр культури, створить неабиякий туристичний сплеск у регіоні.

Євген Нищук також зазначив, що звертатиметься до колег з Державного агентства автомобільних доріг, аби привернути увагу на складний стан під'їздів до національних заповідників, великих музеїв, замків, пам’яток історії та культури, інформують в Міністерстві культури України.

Нагадаємо, ряд Всеукраїнських та місцевих ЗМІ не раз інформували, що на Черкащині розкрадений маєток часів Шевченка стоїть недобудованим. Торік у серпні у момент приїзду туди журналістів «Прочерку» керівництво заповіднику не могло чітко сказати, хто ж винен у такому стані маєтку.

Куди ж, власне, поділися кошти з реконструкції об’єкту? Управління ОДА і підприємство на причетність до розкрадання унікального маєтку перевіряла прокуратура…

Через ганебний стан маєтку журналісти зверталися до Міністерства торік, однак відповідь вдалося отримати лише після звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини, та й та відповідь була лиш формальністю...

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