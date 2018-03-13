У цьому році в Черкасах мають закупити 8 нових тролейбусів

Депутати міськради підтримали на сьогоднішній сесії петицію про закупівлю тролейбусів для Черкас. Загалом пропонується придбати 8 одиниць транспорту.





Про це повідомляє «Вичерпно».

«Постійній комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики (Тренкін Ю.В.) при розподілу видатків бюджету розвитку передбачити кошти на придбання тролейбусів для м. Черкаси у 2018 році у сумі 40 млн грн», — йдеться у проекті рішення.

У петиції йшлося про те, що наразі КП «Черкасиеоектротранс» має більше половини тролейбусів, у яких закінчився термін експлуатації. Їх потрібно списати, а на заміну їм купити нові. Цю петицію підтримали 259 підписами з необхідних 250.

Відзначимо, здійснення закупівлі тролейбусів вимагає проведення відповідної тендерної процедури за наявності коштів для забезпечення цієї дії.

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