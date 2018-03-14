У Катеринопільській лікарні працюватимуть п'ять нових лікарів

Головний лікар Катеринопільської ЦРЛ Людмила Борецька повідомила, що незабаром у закладі з’явиться 5 нових лікарів.



Про це інформують «Вісті Черкащини».

– Наші люди періодично нарікають, що персонал лікарні не омолоджується, – каже Людмила Андріївна. – Можу повідомити гарну новину: скоро у нас з’явиться 5 молодих лікарів: травматолог, ендокринолог, дерматовенеролог, стоматолог та терапевт. Молодий лікар окуліст Вікторія Поліщук уже працює. Надзвичайно беручка, відповідальна. Хочу також її відправити на курси дитячого офтальмолога. Вона згодна. Очікуємо тільки на слушний момент, оскільки є можливість потрапити на ці курси безоплатно. Ще тривають перемовини з одним дуже важливим молодим спеціалістом, але поки він не дав остаточної згоди, не хочу наперед хвалитися. Шість спеціалістів також згодом вийдуть із декретної відпустки. Підростуть діти – і вийдуть.

Поза тим Людмила Борецька вважає, що Катеринопільська ЦРЛ може пишатися і старими кадрами, поміж яких, до речі, є досить молоді лікарі.

– Те, що в нас зараз не вистачає медиків, не означає, що робота не здійснюється. Наші лікарі обіймають по 1,5 ставки і ставляться до виконання своїх обов’язків надзвичайно добросовісно. Зокрема, нарколог Валерій Фартух нині веде дві служби і є одним із найкращих спеціалістів на рівні області. Його всі цінують. Те ж можна сказати про інфекціоніста-ендоскопіста Мирона Левицького, ендокринолога Андрія Приходька, рентгенолога, фахівця з УЗО Олександра Драча, реабілітолога Аріадну Войтенко. Люди повинні не тільки отримувати якісне лікування, але й мати де пройти курс реабілітації. Наша лабораторія під керівництвом Віри Бондаренко наразі цілодобово проводить необхідні дослідження. При лікарні створено кабінет довіри, у якому окрім лікаря працює медсестра, психолог та соціальний працівник. Це досить серйозна служба. Нещодавно до нас приїздили представники Центру СНІДу, які були дуже задоволені їхньою роботою. Ніна Гень − чудовий онколог і терапевт. Надзвичайно скрупульозно ставиться до своєї роботи також Марія Сурженко. На досить високому рівні наша педіатрія. На сьогодні щеплення від кору діткам виконано на 100 %. Взагалі по щепленнях ми посідаємо третє місце в області. У нас дуже багато хороших лікарів, тому треба зробити усе можливе, щоб лікарня мала статус закладу планового лікування. Це потрібно, перш за все, для наших людей. Адже, переконана, більшість катеринопільчан саме тут налаштовані отримувати медичні послуги.

З приводу нарікань пацієнтів, що окремих лікарів дуже важко застати на робочому місці головний лікар так відповіла:

− Люди не завше розуміють специфіку нашої роботи. Є різні ситуації. Буває, що лікаря терміново викликали у стаціонарне відділення. Інколи – вийшов, щоб отримати консультацію іншого спеціаліста з приводу того чи іншого захворювання. Наразі нам треба створити загальну базу даних про наших пацієнтів, щоб терапевт, скажімо, міг зайти в комп’ютер і подивитися, що хворому рекомендує ендокринолог тощо. Для цього потрібно придбати необхідне обладнання. Зараз ми працюємо над вирішенням даного питання. Але, якщо факт відсутності на робочому місці без поважних причин справді має місце, прошу не соромитись і повідомляти мені особисто. Тільки з конкретними іменами і прізвищами, щоб я знала, з ким слід провести роз’яснювальну роботу. Окрім професіоналізму, я від усіх своїх працівників вимагаю душевності й людяності у спілкуванні з оточуючими.

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