Черкаські депутати не підтримали петицію про передачу кінотеатру «Салют» ЦДЮТ

Черкаська міська рада проголосувала за непідтримання петиції про передачу будівлі кінотеатру «Салют» в оперативне управління ЦДЮТ.





За такий проект рішення учора проголосували 22 депутати, повідомляє «Інфоміст».

На початку обговорення міський голова Черкас Анатолій Бондаренко запропонував змінити проект рішення і замість «не підтримати петицію» прописати «підтримати» її.

Міський голова мотивував свою пропозицію тим, що ЦДЮТ не вистачає приміщення для дітей.

Натомість представники партії ПВД запропонували надати дітям для занять приміщення комунального підприємства.

– Ну я все розумію, але 12 гривень за оренду в центрі міста... – прокоментував мер.

Натомість секретар Олександр Радуцький назвав заяви міського голови з'ясовуванням стосунків із політичними опонентами – депутатами Мирзою та Чернецьким (у користуванні підприємств яких перебуває «Салют», – ред.).

Костянтин Чернецький пояснив, що петицію «зареєстрували люди, причетні до оскандаленого підприємства».

Після тривалої дискусії депутати взяли перерву з мотивів голосування. Після перерви на голосування було поставлено такий проект, який фігурує в порядку денному, із формулюванням «не підтримувати».

Свої голоси «за» віддали 22 депутати.

– Група 22 повернулася, – вигукнув Радуцький, зірвавши сміх у залі.

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