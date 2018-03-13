Цими вихідними в Чорнобаї виборювали кубок з волейболу та влаштовували шахові баталії

Три волейбольні команди зі Старого Коврая, Великої Бурімки та селища Чорнобай цього року вступили в боротьбу за пам’ятний трофей — перехідний кубок з волейболу серед чоловічих команд на Кубок пам’яті загиблих в Афганістані, який відбувся минулих вихідних в Чорнобаї.



Двадцять дев’ятий рік поспіль спортивний зал фізкультурно-оздоровчого комплексу став центром найгостріших спортивних волейбольних баталій серед найсильніших спортсменів району. Цим самим заявивши, що спорт – це мир, це джерело благородного й дружнього змагання, що встановлює добрі й товариські відносини між людьми.

Петро Душейко, почесний голова асоціації «Незалежне об’єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району», за фінансового сприяння якого протягом багатьох років відбуваються волейбольні змагання та багато інших цікавих заходів, що проводяться в районі, у вітальному слові на урочистому відкриті побажав спортсменам азартної гри та переконливої перемоги. Він вкотре наголосив, що воїни-афганці й сьогодні є прикладом для нас усіх. Можна по-різному трактувати події, які відбувалися більше трьох десятиліть тому. Але ці вже сивочолі чоловіки, афганці й тоді виконали свій військовий обов’язок, і сьогодні показують приклад справжнього патріотизму. Спасибі їм за це.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих земляків, які полягли в Афганістані – Олександра Татаровського з Богодухівки, Анатолія Прітченка й Віталія Дяченка зі Степового, Володимира Мироненка з Лукашівки та Бориса Гриценка з Малої Бурімки. А також 24 воїнів-афганців, які померли вже в мирний час від ран та хвороб. На знак світлої пам'яті учасники війни в Афганістані поклали квіти до пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам.

Відкрити турнір пам’яті, організований для вшанування побратимів, випала честь голові районної Спілки ветеранів Афганістану Юрію Батуріну.

Кожна гра була цікавою та захоплюючою, команди запекло змагалися за звання найкращої. Адже на такому турнірі стати його переможцем означає довести неабияку спортивну майстерність у волейболі. Тому до самого завершення змагань зберігалась інтрига, бо усі команди були сильні та варті перемоги.

Церемонія нагородження відбулась одразу ж після завершення турніру. В ній також взяв участь Петро Душейко та ветерни Афганської війни.

Цьогорічним володарем перехідного Кубка стала команда села Старий Коврай. Друге місце спортивного п’єдесталу посіла команда Великої Бурімки, третє – Чорнобая. Команда-переможець нагороджена перехідним кубком, золотими медалями та грошовою винагородою. Інші фіналісти отримали також відповідні медалі, грамоти та грошові винагороди. Визначили й найкращих гравців. Ними стали Артур Стужук з Великої Бурімки та Олександр Гребенюк зі Старого Ковраю. Сувенірну статуетку і грамоту в номінації кращий гравець турніру під дружні овації учасників отримав молодий, перспективний спортсмен Максим Кручененко з Чорнобаївської команди.

На завершення спортивного заходу голова районної Спілки ветеранів Афганістану Юрій Батурін подякував учасникам за красиву гру, вболівальникам — за палку підтримку, а організаторам та спонсорам — за вдало проведений черговий турнір та надану допомогу, зокрема, подякував благодійнику Петру Душейку за багаторічне фінансувння турніру.

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Того ж дня в районному Будинку культури організатори гостинно зустрічали прихильників інтелектуальної гри на особистій першості району з шахів пам’яті Анатолія Ідова.

Вже п’ятий рік в ці березневі дні збираються учасники різного віку та рівня підготовки з Чорнобаївського району та інших куточків області, аби вшанувати світлу пам’ять людини, яка присвятила значну частину свого життя розвитку спорту в районі. Маючи гострий розум, Анатолій Володимирович умів досягати поставлених цілей. Більше тридцяти років він віддав розвитку фізичної культури і спорту Чорнобаївського району. Працював на різних посадах: починаючи з інструктора-методиста фізичної культури колгоспу «Родина», до начальника відділу з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації. Вся його робота була спрямована на об’єднання зусиль спортсменів для досягнення перемоги та примноження слави Чорнобаївщини. Під керівництвом і безпосередньою участю Анатолія Володимировича спортивна робота в районі неодноразово визнавалася однією з кращих в області.

– Анатолій Володимирович любив спорт, жив спортом, але шахи були для нього як відпочинок, – сказав Почесний голова асоціації «Незалежне об’єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району» Петро Душейко. – Дякую, що зібралися позмагатися в пам’ять протаку просту людину, яка жила серед нас.

Приємною та дружньою була атмосфера змагань, шахісти підтримували один одного, охоче спілкувалися між собою. Шахові баталії тривали кілька годин і за підсумками змагань титул переможця отримав талановитий шахіст Володимир Колісник з Крутьок, друге Геннадій Стилик із Чорнобаю, третє Петро Шостак з Черкас.

Завдяки спільним зусиллям представників оргкомітету заходу турнір пройшов на високому організаційному рівні. Всі учасники залишилися задоволеними, переможці отримали грошові винагороди, грамоти та медалі.

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