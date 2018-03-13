За вимагання неправомірної вигоди від студента затримано завідувача кафедри одного з вишів Черкас

Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).





Сьогодні прокуратурою спільно з Управлінням Служби Безпеки України в Черкаській області та Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області викрито завідувача кафедри одного з вищих навчальних закладів, яка вимагала від студента грошові кошти за сприяння у складанні екзаменаційної сесії.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час одержання обумовлених коштів у приміщенні навчального закладу.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна, інформує прес-служба прокуратури області



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