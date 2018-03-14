У поліції прокоментували звинувачення черкащанки у «кришуванні ломбардів»

Поліція однозначно не «кришує» ломбарди. А прикра ситуація з телефоном черкащанки Ірини Слюсаренко пов’язана з деякими особливостями українського законодавства.

Про це в коментарі «Прочерку» повідомив керівник сектору комунікації поліції Черкаській області Дмитро Грищенко.

– Поліція діє в рамках закону. Ми не можемо прийти у ломбард і просто забрати телефон, про який є інформація, що він крадений. Відповідно до законодавства, ми маємо право доступу до речей, які належать людям, організаціям, підприємствам тільки з дозволу суду, – пояснив поліцейський. – Тобто слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду, суд – дати дозвіл на вилучення. Із цим дозволом слідчий має прийти й вилучити певну річ. У випадку з Іриною Слюсаренко цю процедуру було зроблено, але, коли слідчий наступного дня прийшов у ломбард, телефону там уже не було.

За словами Дмитра Грищенка, слідство у справі триває. Поліція встановлює особу людини, яка викрала телефон, і теперішнє місце перебування апарату.

Що ж до ломбарду, то, за словами поліцейського, продати телефон він мав право, оскільки придбав його в законний спосіб. Тож ніяких санкцій до ломбарду застосовано бути не може.

– Ми розуміємо людину, яка втратила телефон. Кримінальне провадження відкрито. Але діяти в незаконний спосіб ми теж не можемо, – підсумував Дмитро Грищенко.

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