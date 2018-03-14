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У поліції прокоментували звинувачення черкащанки у «кришуванні ломбардів»

14 березня 2018, 15:26 Новини Черкас та Черкаської області

Поліція однозначно не «кришує» ломбарди. А прикра ситуація з телефоном черкащанки Ірини Слюсаренко пов’язана з деякими особливостями українського законодавства.

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Про це в коментарі «Прочерку» повідомив керівник сектору комунікації поліції Черкаській області Дмитро Грищенко.

– Поліція діє в рамках закону. Ми не можемо прийти у ломбард і просто забрати телефон, про який є інформація, що він крадений. Відповідно до законодавства, ми маємо право доступу до речей, які належать людям, організаціям, підприємствам тільки з дозволу суду, – пояснив поліцейський. – Тобто слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду, суд – дати дозвіл на вилучення. Із цим дозволом слідчий має прийти й вилучити певну річ. У випадку з Іриною Слюсаренко цю процедуру було зроблено, але, коли слідчий наступного дня прийшов у ломбард, телефону там уже не було.

За словами Дмитра Грищенка, слідство у справі триває. Поліція встановлює особу людини, яка викрала телефон, і теперішнє місце перебування апарату.

Що ж до ломбарду, то, за словами поліцейського, продати телефон він мав право, оскільки придбав його в законний спосіб. Тож ніяких санкцій до ломбарду застосовано бути не може.

– Ми розуміємо людину, яка втратила телефон. Кримінальне провадження відкрито. Але діяти в незаконний спосіб ми теж не можемо, – підсумував Дмитро Грищенко.

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Коментарі  

 
+3 #8 Іван 14.03.2018 15:55
Звичайно поліція "розуміє людину", в якої було щось викрадено, яку було побито тощо. Поліція завжди така чуйна, всіх розуміє... От лише не діє... а розуміння самого мало..... Будь-який дурень сказав би вам, що поки слідчий сходить в суд, телефон швиденько заникають під прилавок і скажуть, що його продали.... А грошики поділили небось???
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+4 #7 Адекват 14.03.2018 15:50
Поліція мабуть не вивчала КПК: речі, які є речовими доказами у справі (викраденими в результаті злочину), одразу на місці вилучаються уповноваженими працівниками поліції , про що складається протокол! Подальші процесуальні дії також чітко регламентовані КПК!
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+4 #6 Черкащанин 14.03.2018 15:46
Ми не гомосексуалісти , ми-п**********и...(резюме коментарія)
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+5 #5 Так 14.03.2018 15:43
Вони їх не кришують. бо вони їх "не бачать"
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+4 #4 Fox 14.03.2018 15:41
Цитую правда:
Самі під себе закони написали. А якби це був телефон самого Грищенка, чи, прости господи, Ткаченка?

мабуть вже б повернули законному власнику)
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+6 #3 Старий 14.03.2018 15:41
Цитую правда:
Самі під себе закони написали. А якби це був телефон самого Грищенка, чи, прости господи, Ткаченка?

А памятаєте як колись від колгоспного ринку угнали машину Тулумбаса..? Що тоді в місті робилось..? Вся міліція шукала!
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+13 #2 правда 14.03.2018 15:36
Самі під себе закони написали. А якби це був телефон самого Грищенка, чи, прости господи, Ткаченка?
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+11 #1 Fox 14.03.2018 15:28
у мене теж вкрали, заяву написали в поліцію, шукають досі....... :sad:
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