У Черкасах визначилися з проектами, які отримають гранти у галузі культури з бюджету

Сьогодні, 15 березня, голова експертної ради Ігор Коломоєць оголосив переможців із виділення грантів у галузі культури м. Черкаси в 2018 році. За результатами комісії підтримано 19 проектів із поданих на розгляд 36 на загальну суму 490 418,00 грн (у 2017 році підтримали – 15). Про це інформують у департаменті освіти та гуманітарної політики.

Експертна рада підтримала 5 грантів недоповнювального характеру на суму 98 100 грн, що складає 20% від загального фінансування Програми на 2018 рік, та ще 14 грантів доповнювального характеру на суму 392 318 грн, що складає 80% від загального фінансування Програми на 2018 рік.

1. Видання книг – 3 гранти: краєзнавча ігрова книга для дітей «Таємниці козацького міста» Олени Железняк (1000 примірників), нотного збірника «Твори для домри у супроводі фортепіано» Світлани Грицаєнко та дитячої казки «Хоробрі серця» Надії Азаматової (1000 примірників).

2. Мистецький продукт – 3 гранти: зйомка кліпу на пісню «Океани» гурту «July8», створення арт-об’єкту «Просторова витинанка» Галиною Тимошенко та створення документального короткометражного фільму «Династія» присвячений творчості родини Теліженко.

3. Поїздки для участі у фестивалях – 1 грант: Поїздка на міжнародний фестиваль «Мрії збуваються. Польща. Бельгія. Люксембург» 4 обдаровані дітини соціальних категорій.

4. Створення культурної події – 12 грантів:

– літературний проект для письменників початківців «Чернетка»,

– молодіжний культурний проект «Гайда»,

– соціально-мистецький проект «Черкаси в кольорі».

– інтелектуальна дитяча музична вистава – казка «Чарівне дзеркальце» за твором Всеволода Нестайка,

– конкурс «Че_буктрейлер»,

– цикл культурно-освітніх перфомансів з інтелектуальної власності,

– шість міських фестивалів: Всеукраїнський фестиваль народної пісні «Пісенний оберіг», міський фестиваль «Чудасія на Андрія», патріотично-просвітницький «Народний герой», кінофестивалі «КіноШот» та «Визначні місця Черкас» серед закладів загальної та середньої освіти, театральний фестиваль «Фортуна – фест».

Про це інформує прес-служба міськради

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