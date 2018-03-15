У Черкасах визначилися з проектами, які отримають гранти у галузі культури з бюджету

Експертна рада підтримала 5 грантів недоповнювального характеру на суму 98 100 грн, що складає 20% від загального фінансування Програми на 2018 рік, та ще 14 грантів доповнювального характеру на суму 392 318 грн, що складає 80% від загального фінансування Програми на 2018 рік.
1. Видання книг – 3 гранти: краєзнавча ігрова книга для дітей «Таємниці козацького міста» Олени Железняк (1000 примірників), нотного збірника «Твори для домри у супроводі фортепіано» Світлани Грицаєнко та дитячої казки «Хоробрі серця» Надії Азаматової (1000 примірників).
2. Мистецький продукт – 3 гранти: зйомка кліпу на пісню «Океани» гурту «July8», створення арт-об’єкту «Просторова витинанка» Галиною Тимошенко та створення документального короткометражного фільму «Династія» присвячений творчості родини Теліженко.
3. Поїздки для участі у фестивалях – 1 грант: Поїздка на міжнародний фестиваль «Мрії збуваються. Польща. Бельгія. Люксембург» 4 обдаровані дітини соціальних категорій.
4. Створення культурної події – 12 грантів:
– літературний проект для письменників початківців «Чернетка»,
– молодіжний культурний проект «Гайда»,
– соціально-мистецький проект «Черкаси в кольорі».
– інтелектуальна дитяча музична вистава – казка «Чарівне дзеркальце» за твором Всеволода Нестайка,
– конкурс «Че_буктрейлер»,
– цикл культурно-освітніх перфомансів з інтелектуальної власності,
– шість міських фестивалів: Всеукраїнський фестиваль народної пісні «Пісенний оберіг», міський фестиваль «Чудасія на Андрія», патріотично-просвітницький «Народний герой», кінофестивалі «КіноШот» та «Визначні місця Черкас» серед закладів загальної та середньої освіти, театральний фестиваль «Фортуна – фест».
Про це інформує прес-служба міськради