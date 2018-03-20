реклама
Книжковий фестиваль

Черкаська волонтерка поскаржилася депутатам, що в неї вкрали... фестиваль

20 березня 2018, 11:48 Новини Черкас та Черкаської області
Черкаська волонтерка Ірина Хорошаєва під час сьогоднішньої сесії міської ради поскаржилася, що колишні партнери виключили її з числа організаторів фестивалю «Народний герой», хоча ідея й частково дизайн заходу належать їй.

IMG_7637

За словами пані Ірини, фестиваль, який торік уперше проводився до Дня пам’яті та примирення 8 травня, покликаний формувати в черкащан образ українського воїна-героя, привернути увагу до проблем ветеранів усіх воїн минулого та сучасності. Торік фестиваль проводила низка громадських організацій. Цього ж року кошти виділено організації «Межа.ua», а Ірину Хорошаєву із організаційного комітету виключено.

Депутат Черкаської міськради від «Свободи» Максим Шило виступив із зверненням до мера – розібратися щодо причин «крадіжки» ідеї фестивалю та скасувати рішення про виділення коштів організації «Межа.ua». Що міський голова Анатолій Бондаренко і зробив.

Тим часом, у виконавчих органах ради твердять, що торік на проведення фестивалю було виділено велику кількість коштів, а участь у фестивалі взяло лише кілька сотень осіб.

реклама

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
-1 #3 справедливий 20.03.2018 14:49
Та не волонтерка вона зовсім, .................... Відсунули від корита, а Шило допомагає, мабуть зацікавила? Тільки якою сумою, адже свободівці у нас .......опі.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+10 #2 ветеран 20.03.2018 13:55
Она не волонтерка, а авантюристка, потому люди и выбросили её. Больше под ногами путается и одеяло на себя тянет.Такие инициативные только и думают,как-бы себе отщепнуть кусочек.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+11 #1 Демократія 20.03.2018 12:47
Традиції крадійства у нас давні. Але фестивалів в Черкасах ще не крали. Мабуть, там таки справді крутяться чималі гроші.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Черкасах презентували фотовиставку «PROMKA» (ФОТО)
У Черкасах влаштували жіноче ралі
У Черкасах стартував перший етап ралі на серійних автомобілях (ФОТО)
Театр
Loading...