Черкаська волонтерка поскаржилася депутатам, що в неї вкрали... фестиваль

Черкаська волонтерка Ірина Хорошаєва під час сьогоднішньої сесії міської ради поскаржилася, що колишні партнери виключили її з числа організаторів фестивалю «Народний герой», хоча ідея й частково дизайн заходу належать їй.





За словами пані Ірини, фестиваль, який торік уперше проводився до Дня пам’яті та примирення 8 травня, покликаний формувати в черкащан образ українського воїна-героя, привернути увагу до проблем ветеранів усіх воїн минулого та сучасності. Торік фестиваль проводила низка громадських організацій. Цього ж року кошти виділено організації «Межа.ua», а Ірину Хорошаєву із організаційного комітету виключено.

Депутат Черкаської міськради від «Свободи» Максим Шило виступив із зверненням до мера – розібратися щодо причин «крадіжки» ідеї фестивалю та скасувати рішення про виділення коштів організації «Межа.ua». Що міський голова Анатолій Бондаренко і зробив.

Тим часом, у виконавчих органах ради твердять, що торік на проведення фестивалю було виділено велику кількість коштів, а участь у фестивалі взяло лише кілька сотень осіб.

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