Депутат хоче знати, чи є кошти на новий черкаський Палац спорту

Депутат Черкаської міськради від «Самопомочі» Олексій Романов під час сьогоднішньої сесії виступив із запитом до Кабміну та Верховної Ради, чи передбачені в Державному бюджеті кошти на фінансування спорудження багатофункціонального Палацу спорту в черкаському мікрорайоні Перемога-2 (колишній військовий полігон).





Погоджуючись, що новий Палац спорту сприяв би розвитку в Черкасах фізкультури і спорту, депутат водночас закликав уважно поставитися до питання фінансування об’єкту.

Ініціатори будівництва, зокрема фракція Партії вільних демократів, твердять, що Уряд передбачив у держбюджеті кошти на співфінансування спорудження Палацу. При цьому пропонується виділити на будівництво з міського бюджету Черкас 15 мільйонів гривень. Олексій Романов сумнівається, що запевняння його колег по депутатському корпусу мають під собою реальні підстави.

Більшість депутатів підтримали запит депутата Романова.

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