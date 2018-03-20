Депутат хоче знати, чи є кошти на новий черкаський Палац спорту

Погоджуючись, що новий Палац спорту сприяв би розвитку в Черкасах фізкультури і спорту, депутат водночас закликав уважно поставитися до питання фінансування об’єкту.
Ініціатори будівництва, зокрема фракція Партії вільних демократів, твердять, що Уряд передбачив у держбюджеті кошти на співфінансування спорудження Палацу. При цьому пропонується виділити на будівництво з міського бюджету Черкас 15 мільйонів гривень. Олексій Романов сумнівається, що запевняння його колег по депутатському корпусу мають під собою реальні підстави.
Більшість депутатів підтримали запит депутата Романова.
за це до речі виконком проголосував, із чесних атошників...