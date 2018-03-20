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Депутат хоче знати, чи є кошти на новий черкаський Палац спорту

20 березня 2018, 12:10 Новини Черкас та Черкаської області
Депутат Черкаської міськради від «Самопомочі» Олексій Романов під час сьогоднішньої сесії виступив із запитом до Кабміну та Верховної Ради, чи передбачені в Державному бюджеті кошти на фінансування спорудження багатофункціонального Палацу спорту в черкаському мікрорайоні Перемога-2 (колишній військовий полігон).

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Погоджуючись, що новий Палац спорту сприяв би розвитку в Черкасах фізкультури і спорту, депутат водночас закликав уважно поставитися до питання фінансування об’єкту.

Ініціатори будівництва, зокрема фракція Партії вільних демократів, твердять, що Уряд передбачив у держбюджеті кошти на співфінансування спорудження Палацу. При цьому пропонується виділити на будівництво з міського бюджету Черкас 15 мільйонів гривень. Олексій Романов сумнівається, що запевняння його колег по депутатському корпусу мають під собою реальні підстави.

Більшість депутатів підтримали запит депутата Романова.

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Коментарі  

 
+3 #4 ветеран 20.03.2018 13:47
Дворец спорта надо вопросов нет и Романов прав,смысл выделять деньги без финансовой поддержке кабмина, учитывая 46% евреев главный рабин Г. может продинамить.Что потом с недостроем делать,надо или строить или нет.
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+9 #3 vv 20.03.2018 13:40
Дороги робить ні? Тротуари латать? Ні! Нам потрібен Палац!
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+5 #2 ХМ 20.03.2018 13:31
Цитую Демократія:
У вільних демократів якийсь патологічний потяг до спортивних споруд.Мабуть, усі поголовно спортсмени.

за це до речі виконком проголосував, із чесних атошників...
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+6 #1 Демократія 20.03.2018 12:43
У вільних демократів якийсь патологічний потяг до спортивних споруд.Мабуть, усі поголовно спортсмени.
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