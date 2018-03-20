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Сільського голову з Уманщини спіймали на гарячому під час отримання хабаря (ФОТО)

20 березня 2018, 16:16 Новини Черкас та Черкаської області
У вівторок, 20 березня, викрито злочинні дії одного з сільських голів Уманського району, який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду за сприяння в отриманні рішення сесії сільської ради щодо безперешкодного укладення договору оренди нерухомого майна та зниження суми орендної плати за укладеним договором.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України на гарячому в приміщенні одного зі закладів м. Умань безпосередньо під час одержання частини обумовлених коштів у розмірі 28 тис. грн, які вилучено в ході огляду місця події.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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