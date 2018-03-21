Правоохоронці затримали іноземця, який вчинив розбійний напад на пенсіонерку (ВІДЕО)

В одному із будинків міста Чигирин зловмисник дерев’яною палицею побив потерпілу та забрав у неї грошові кошти в сумі 450 гривень. Чоловіка відшукали та затримали в порядку статті 208 КПК України.



Про це інформують в ГУНП України в Черкаській області.

До чергової частини Чигиринського відділення поліції зателефонувала медсестра однієї з лікарень міста. Жінка розповіла, що до приймального відділення з тілесними ушкодженнями доставлена 74-річна пенсіонерка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронцям потерпіла розповіла, що до її будинку зайшов малознайомий чоловік та побив її дерев’яною палицею, забравши у неї грошові кошти в сумі 450 гривень. Правоохоронці Чигиринського відділення поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та спільно з оперативниками ГУНП в Черкаській області затримали підозрюваного в центрі міста Черкаси. Ним виявився 22-річний раніше судимий громадянин іншої держави. Затриманий розповів, що на злочин пішов заради збагачення, після вчиненого відразу втік до міста Черкаси, звідки планував виїхати до іншої області, де мав намір деякий час переховуватись.

Молодика затримано в порядку статті 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

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