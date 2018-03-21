Черкаському РЕМу оновили «серце»

- Диспетчерська – це серце РЕМу, бо з неї починається вся робота. Тепер тут вже створено непогані умови для працівників, але сподіваюсь, що 1 квітня, як мені і обіцяли, диспетчерську Черкаського РЕМу облаштують новими меблями,- підкреслив Олег Самчук.
Диспетчерська РЕМу – це центр координації роботи всього підрозділу. Адже люди, які тут працюють, відповідають за велику кількість надзвичайно важливих аспектів: безаварійну експлуатацію районних електричних мереж, ефективну роботу бригад, оперативне управління тощо.
- Завдяки голові правління для працівників диспетчерської створено комфортні умови. А це сприяє покращенню ефективності праці. Бо морально-психологічний настрій людини дійсно багато значить, - висловив думку директор Черкаського РЕМ Юрій Барішок.
Наступний крок, ремонт решти приміщень відокремленого підрозділу, ремонт в яких не проводився з моменту будівництва.
- Є відома мудрість: спершу створи умови для праці, а потім вже вимагай від людей роботу. Тому зараз вивчаємо і аналізуємо ситуацію по всіх відокремлених структурних підрозділах, оскільки хочемо з’ясувати, в яких ще РЕМах потрібно відремонтувати диспетчерські. За для цього доручив визначити, де першочергово потрібно зробити ремонт - пояснив Олег Самчук.
Нагадаємо, що одне із найновіших приміщень Черкаського РЕМу збудували ще 1998 році. Відтоді воно не бачило жодного капітального ремонту.
Про це інформує сайт Обленерго
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