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Черкаському РЕМу оновили «серце»

21 березня 2018, 20:08 Новини Черкас та Черкаської області
Подивитися оновлене робоче місце диспетчерів та оцінити якість робіт приїхав голова правління ПАТ "Черкасиобленерго" Олег Самчук.

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- Диспетчерська – це серце РЕМу, бо з неї починається вся робота. Тепер тут вже створено непогані умови для працівників, але сподіваюсь, що 1 квітня, як мені і обіцяли, диспетчерську Черкаського РЕМу облаштують новими меблями,- підкреслив Олег Самчук.

Диспетчерська РЕМу – це центр координації роботи всього підрозділу. Адже люди, які тут працюють, відповідають за велику кількість надзвичайно важливих аспектів: безаварійну експлуатацію районних електричних мереж, ефективну роботу бригад, оперативне управління тощо.

- Завдяки голові правління для працівників диспетчерської створено комфортні умови. А це сприяє покращенню ефективності праці. Бо морально-психологічний настрій людини дійсно багато значить, - висловив думку директор Черкаського РЕМ Юрій Барішок.

Наступний крок, ремонт решти приміщень відокремленого підрозділу, ремонт в яких не проводився з моменту будівництва.

- Є відома мудрість: спершу створи умови для праці, а потім вже вимагай від людей роботу. Тому зараз вивчаємо і аналізуємо ситуацію по всіх відокремлених структурних підрозділах, оскільки хочемо з’ясувати, в яких ще РЕМах потрібно відремонтувати диспетчерські. За для цього доручив визначити, де першочергово потрібно зробити ремонт - пояснив Олег Самчук.

Нагадаємо, що одне із найновіших приміщень Черкаського РЕМу збудували ще 1998 році. Відтоді воно не бачило жодного капітального ремонту.

Про це інформує сайт Обленерго

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Коментарі  

 
+1 #1 Мебеля это хорошо 21.03.2018 20:44
Но неплохо было бы ещё диспетчерскую и компами на основе Intel 80286 оборудовать. Тогда пошла б уж музыка не та!!
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