Головний рабин України пропонує назвати уманську вулицю іменем Рабі Нахмана

Головний рабин Києва та України, Об’єднання іудейських релігійних організацій України, а також жителі уманської вулиці Григорія Косинки пропонують перейменувати цю вулицю на честь іудейського праведника Рабі Нахмана.

Хасиди йдуть по вулиці Григорія Косинки. Фото з Вікіпедії

Про це інформує відділ архітектури Уманської міськради, який, відповідно до чинних норм законодавства, виніс пропозицію на громадське обговорення.

Обґрунтування пропозиції: «Засновник брацлавського хасидизму багато років жив і творив в Умані. Перейменування вулиці дасть змогу чітко ідентифікувати місце захоронення духовного наставника з місцем розміщення пантеону».

Громадське обговорення буде тривати протягом двох місяців – до 20 травня 2018 року. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення приймаються у письмовій формі за фактичною адресою місцезнаходження відділу архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради: вул. Коломенська, 3, та на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду до 20.05.2018р. Письмові пропозиції (зауваження) обов’язково повинні містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи, громадської організації) та адресу (місцезнаходження) особи, яка її подає. Електронні консультації (інтернет-опитування) триватимуть до 18.05.2018р. включно.

До 2016 року вулиця мала ім’я Віссаріона Бєлінського. Відтак її було названо на честь українського письменника, діяча автокефального церковного руху, розстріляного в 1934 році, Григорія Косинки.

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