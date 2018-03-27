У Черкасах презентували перший трейлер фільму про тральщик «Черкаси»

Перший трейлер воєнної драми «Черкаси» презентували вчора в обласному центрі. Вона про героїчний тральщик «Черкаси», що втримав український стяг на своєму флагштоку під час анексії Криму. Це – перший фільм про Військово-морські Сили Збройних Сил України.

Як повідомляють в облдержадміністрації, участь у презентації трейлера взяли очільники Черкащини, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, режисер фільму Тимур Ященко, командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш. Останній консультував творців стрічки. А до акторського складу ввійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.

– Ідучи на цей захід, я згадав квітень чотири роки тому, – розповів голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. – День, коли на Соборній площі ми разом із громадою зустрічали екіпаж тральщика «Черкаси». Незабутні спогади та емоції. Так само ми пам’ятаємо, як екіпаж тральщика показав усьому світу, як українці можуть захищати власну землю. Багато фактів про ті дні я знаю з розповідей Юрія Федаша, командира. І добре, що завдяки фільму про це дізнаються якомога більше людей. А особливо наша молодь. Це важливо в межах національно-патріотичного виховання. Тож дякую всій команді, яка працює над фільмом.

За словами творців, зйомки фільму відбувалися в Очакові, Одесі та невеличкому селі на Чернігівщині. Над саундтреком працюють українська співачка Катя Чілі та композитор Антон Байбаков. Бюджет стрічки – близько 40 млн грн, із яких понад 17 млн грн спрямувала держава. Прем’єра воєнної драми запланована на День Незалежності України.

«ЧЕРКАСИ»

Жанр: воєнна драма

Тип: ігровий фільм

Рік: 2017

Статус: МТП

Сценарій: оригінальний

Виробництво: MKK Film service

Країна: Україна

Хронометраж: 90 хвилин

Режисер: Тимур Ященко

Автори сценарію: Тимур Ященко, Роберт Квільман

Оператор: Юрій Дунай

Художники-постановники: Олексій Величко

Продюсер: Олексій Карпенко

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