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Суд поставив крапку в спорі між міським головою та екс-секретарем ради Черкас

27 березня 2018, 11:19 Новини Черкас та Черкаської області
Розпорядження Анатолія Бондаренка від 18 та 19 жовтня 2017 року «Про відрядження міського голови та виконання обов’язків» були видані без порушення чинного законодавства. Такими є висновки Київського апеляційного адміністративного суду, який залишив без задоволення скаргу колишнього секретаря ради Олександра Радуцького у справі за адміністративних позовом до міського голови.
Бондаренко Радуцький 1

Про це інформує прес-служба міської ради.

Олександр Радуцький, нагадаємо, намагався з допомогою феміди визнати розпорядження мера про виконання обов’язків на час його відсутності незаконними, а дії міського голови – протиправними. Йшлося, зокрема, про пункт 4, яким очільник Черкас обмежив право секретаря міської ради на проведення чергових та позачергових сесійних засідань. Чим, на думку екс-секретаря ради, були безпідставно порушені його права.

21 листопада минулого року після розгляду справи у відкритому засіданні та заслуховування обох сторін справи суд ухвалив постанову, якою відмовив у задоволенні адміністративного позову. Київський апеляційний адміністративний суд своєю постановою від 1 березня 2018 року залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Згідно з текстом цієї постанови, повноваження міського голови виконуються секретарем міської рази у випадках звільнення з посади міського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, у разі смерті або ж у випадку неможливості здійснення ним своїх повноважень.

«На момент видання оскаржуваних розпоряджень, жодної із наведених обставин не настало, а відтак – твердження позивача про виконання ним повноважень міського голови є помилковим», – зазначається в постанові від 1 березня 2018 року.

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