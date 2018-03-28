У ДСНС вважають, що черкаські ТРЦ перевіряти немає законних підстав

На сайті Черкаської міськради зареєстровано петицію, в якій у зв’язку з трагічною загибеллю дітей у розважальному центрі в російському місті Кемерово просять ініціювати позапланову перевірку всіх громадських закладів Черкас на дотримання правил протипожежної безпеки та наявність необхідних засобів боротьби з пожежею. Але в управлінні ДСНС кажуть, що для цього немає необхідних підстав.

Навчання рятувальників у ТРЦ Любава

– В Україні Постановою Кабінету Міністрів введено і поки що діє мораторій на такі перевірки, – повідомив у коментарі «Дзвону» помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко.

Проте, Костянтин Петрович заспокоює, що в найбільших черкаських комплексах рятувальники постійно проводять великі протипожежні навчання.

реклама