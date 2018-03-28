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У ДСНС вважають, що черкаські ТРЦ перевіряти немає законних підстав

28 березня 2018, 14:25 Новини Черкас та Черкаської області

На сайті Черкаської міськради зареєстровано петицію, в якій у зв’язку з трагічною загибеллю дітей у розважальному центрі в російському місті Кемерово просять ініціювати позапланову перевірку всіх громадських закладів Черкас на дотримання правил протипожежної безпеки та наявність необхідних засобів боротьби з пожежею. Але в управлінні ДСНС кажуть, що для цього немає необхідних підстав.

Навчання рятувальників у ТРЦ Любава

– В Україні Постановою Кабінету Міністрів введено і поки що діє мораторій на такі перевірки, – повідомив у коментарі «Дзвону» помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко.

Проте, Костянтин Петрович заспокоює, що в найбільших черкаських комплексах рятувальники постійно проводять великі протипожежні навчання.

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Коментарі  

 
0 #2 Prof 28.03.2018 15:04
Яскраве свідчення тотожності барижного злочинного режиму Порошенка і путінського злочинного режиму. І одним і іншим наплювати на людей.
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0 #1 Ченчик 28.03.2018 14:35
Трикотажка, Машбуд, баня-витверезник-це і є Черкаські ТРЦ. Правда останній ще не працює
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