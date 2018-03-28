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Депутат зі Сміли: «В поліції є 24 години…»

28 березня 2018, 16:38 Новини Черкас та Черкаської області
Депутат Черкаської облради від УКРОПу Олексій Давиденко сьогодні на засіданні комісії по фальсифікації виборів до Черкаської облради в 2015 році повідомив, що учора йому влаштовували «маски-шоу» та хотіли «завалити за гаражем».

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Нагадаємо, раніше про погрози фізичної розправи відносно депутата інформував партійний сайт.

Присутні члени комісії розпитали депутата детальніше в чім річ та пропонували якусь підтримку.

– Через інцидент біля гаража викликав поліцію, СБУ, написав заяву, дав пояснення. У них є 24 години. Якщо нічого не вирішиться, то будемо думати далі. Я правоохоронцям назвав те, що не говорив ще журналістам, назвав конкретні факти, конкретні прізвища. Я думаю, якщо все це не стане у законне русло, тоді звертатимуся за допомогою до колег, –зауважив депутат. – І найприкріше, щ коли я був депутатом міськради, то ще при тій бандитській владі до мене було більше поваги, ніж зараз, коли я депутат обласної ради при новій владі. Ми дійшли до межі. Знищується підприємництво.

– То які до вас претензії – запитав у колеги депутат Олександр Рибченко.

– Не дають же працювати. У мене й так не один чоловік звільнився та поїхав за кордон. Бо я займаюся розборами, а не роботою. (Давиденко гендиректор науково-виробничого приватного підприємства «ДАК -Електропром» - ред.) Претензії в тому, що я маю закрити підприємство, а люди мають поїхати на заробітки. Та й взагалі сказали скласти депутатські повноваження…

– А хто каже? – не вгавав колега.

– Місцеві прокурори! – нарешті сказав Олексій Давиденко.

Давиденко поскаржився, що у Смілі в цілому загар скрутна ситуація в багатьох галузях. У тому числі є проблеми в підприємців.

– Мені казали про охорону, але я не думав, що аж так буде. А тут в 9 ранку просто до гаража підійшло двоє. Морди в балаклавах. Один каже: «Сиди, не дьоргайся!». Інший його штовхає ліктем, і той: «Вибачте, не дьоргайтеся!» Я просто заціпенів. Уявіть, бандюки звертаються на «Ви», на державній мові…. А вони в цей час сказали згортати депутатську діяльність, бізнес в цілому… Не виключаю, що була зброя…. Коли пішли, викликав поліцію. Через 3 хвилини були в дворі.

– То може вони пішли і перевдяглися, – пожартував присутній депутат Михайло Мушієк.

– Я справді був здивований. Поки відійшов від усього, як вже машина поліцейська стоїть. Сказали, що патрулюють місто, і саме проїздили, коли на планшет прийшло повідомлення. Вони й заїхали. Я сказав показати і справді побачив. Сподіваюся, справа вирішиться.

Нагадаємо, що раніше депутат Давиденко вже скаржився керівництву області про те, що після критики роботи місцевого смілянського прокурора на народного обранця натравили поліцію…

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