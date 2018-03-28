Мер Черкас заявив про тиск і про лідера-Тимошенко

«Про це я заявляв і раніше, та однозначно пов’язував дії правоохоронців зі своєю приналежністю до опозиційної партії «Батьківщина» та зі своїми політичними зв’язками з Юлією Тимошенко, яка насьогодні залишається найсильнішим опонентом діючої влади та лідером електоральних симпатій виборців.
Не так давно в Черкаській міській раді утворилася нова більшість та діє новий виконавчий комітет, який складається з представників інших опозиційних партій та громадських активістів, що не підтримують провладні сили.
Разом з цим посилились заходи тиску у вигляді обшуків та перевірок на підприємствах депутатів міської ради, комунальних підприємствах, громадських діячів.
Звертаюся до правоохоронців не вдаватися до методів старої влади, адже всі ці люди, разом з іншими громадянами України на Майдані боролися за права і свободи нової держави. Саме вони зараз розвивають її, забезпечують цивілізований розвиток громадянського суспільства, створюють нові робочі місця, прагнуть розвивати наше місто та державу.
Прошу правоохоронні органи не гратися в політику та припинити тиск на опозиціонерів. В іншому разі ми будемо вдаватися до інших дій, не заборонених законодавством», – зазначив мер Черкас.
«Це переслідування за нашу політичну діяльність у зв’язку з наближенням президентських виборів. Ми даватимемо відпір корумпованій правоохоронній системі», – заявив пізніше на прес-конференції мер, коментуючи заяву.
Зокрема, він заявив, що правоохоронці роблять обшуки на підприємстві його соратника Тренкіна...
«А під час обшуків привозять понятих – студентів! Перевіряйте, але не залякуйте!» – додав депутат-батьківщинівець Роман Діскант.