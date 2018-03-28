Тренкін розповів про репресії і згадав за голову ОДА

Депутат Черкаської міськради від «Батьківщини» Юрій Тренкін розповів на прес-конференції, що хотів три роки тому виїхати з країни. Але знайшов кошти, сил і на закинутій території збудував завод м’ясних виробів.

– Там понад 300 працівників, понад 100 мільйонів гривень на рік, а приходять правоохоронці по 20 людей і доводять до істерики бухгалтерію, колектив. У чому вина? Тому що засновник підприємства обрав партію, яка йому до душі? Обрав «Батьківщину»? Я не можу пояснити працівникам, у зв’язку з чим ці репресії. Не на камери хлопці з правоохоронних органів кажуть, що це наказ, що у них теж сімї і їх треба годувати. Та я закликаю правоохоронців не виконувати злочинні накази. При тому, що я завжди готовий надати документи щодо підприємництва. Ми весь час від очільника області чуємо, який сприятливий інвестиційний клімат, у нього в ОДА є прозорий офіс… але я тепер розумію, чому щодня кошти виводяться з України. Після таких дій, рейдів, шоу жодна людина не хоче мучити себе, ні іноземні, ні наші люди і краще їм виїхати, – сказав Тренкін. – Щодня платників податків меншає. Дехто змушує безліч підприємств перереєстровуватися з нашої області, бо не в змозі протистояти машині репресії.

Нагадаємо, що сьогодні мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив про тиск стосовно себе та його соратників. Зараз на прес-конференції його команди прозвучали заяви, що правоохоронці з чийогось наказу чинять тиск на соратників Бондаренка.

– На попередньому тижні хотіли зробити обшук і в помешканні міського голови. Суд відхилив. Тож зробили обшук в в міськраді…

– Дані обшуки проводилися вже протягом півроку, – додав Тренкін. – Вилучались документи, носії. У 2017 році намагалися вилучати комп’ютерну техніку. Вважаю, що адміністрація Президента обрала стратегію знищення середнього класу.

Сьогодні, заявив Тренкін, правоохоронці вимагали проектно-кошторисну документацію на будівництво ковбасного цеху.

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