У злісних неплатників аліментів Черкас описували квартири та землю

До злісних боржників з виплати аліментів обласного центру, які винні своїм дітям від 72 до 90 тисяч гривень, сьогодні, 28 березня, завітали державні виконавці Головного територіального управління юстиції у Черкаській області разом з мобільною групою Міністерства юстиції України під час спільного рейду.





Одного з боржників застали за ремонтом новенької квартири по вул. Суботіна. Чоловік з 2009 року жодного разу не сплачував аліменти і заборгував своїй 10-річній дочці 82 тис грн. Боржник спочаткувідмовлявся надати особисті документи й не зізнавався, хто він, проте, зрозумівши, що відповідальності уникнути не вдасться, визнав свою провину та пообіцяв сплатити кошти. Державні виконавці описали та арештували квартиру і земельну ділянку боржника. Якщо він дотримається слова і найближчим часом сплатить доньці кошти, арешт буде знято.

Частину квартири боржника описали та арештували також у будинку по вул. Смілянській. Власника приватного будинку, який заборгував 90 тис грналіментів, не застали вдома, тому залишили на воротах виклик ДВС.

Не вдалося також знайти жінку, яка 15 років не платила аліментів своїй дитині і винна вже 85 тис грн. За словами її колишньої свекрухи, вона постійно змінює місце проживання, тому важко сказати, де може бути зараз.

– Сьогодні ми проводили рейд спільно з мобільною групою Мін’юсту, яка підсилює наші мобільні групи й працюватиме на Черкащині увесь цей тиждень, – розповідає начальник Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк. – Станом на сьогодні рейди проведено практично у всіх районах області. Робота мобільних груп є дієвим засобом впливу на боржників, тож працюватимемо так і надалі.

Як повідомив Олександр Свіренюк, з початку року органами ДВС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області стягнуто 21,5 млн грн. для 15 566 дітей. З них майже 7 млнгрнсплачено завдяки роботі закону №7277, що передбачає посилення відповідальності неплатників аліментів.

Станом на сьогодні ДВС області винесено більше 4, 7 тисяч постанов про тимчасове обмеження боржників у праві керування транспортними засобами, у праві виїзду за кордон, користування зброєю та полювання.

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