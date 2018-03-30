Генеральним спонсором Черкаського книжкового фестивалю стала Аграрна партія

Цьогорічний Черкаський книжковий фестиваль «Маестро» відбудеться завдяки підтримці Аграрної партії України. Про це йшлося під час прес-конференції організаторів книжкового форуму, який відбудеться 20-22 квітня.

– Ми уклали з Аграрною партією угоду про партнерство ще на торішньому фестивалі, й цьогоріч АПУ нас знов підтримала, – наголосила ініціатор і головний організатор фестивалю Людмила Фіть. – Нам дуже важливо відчувати підтримку – без неї опускаються руки. Дуже дякуємо благодійникам і всім, хто допомагає організаторам словом і ділом.

За словами Людмили Володимирівни, проведення масштабних інтелектуальних фестивалів без дієвої спонсорської підтримки неможливе. Натомість, триденний фестиваль усеукраїнського рівня з численними майстер-класами, освітніми майданчиками, обговоренням питань книжкового дизайну, ІТ, зустрічами з письменниками тощо потребує залучення сотень тисяч гривень.

Крім Аграрної партії, допомогу організаторам фестивалю надали обласна та Черкаська міська влади, понад 50 тисяч гривень зібрано на Спільнокошті «Велика ідея». Проте основне фінансове навантаження взяла на себе саме АПУ.

– Ми, українці, – інтелектуальна нація, майже всі ми активно читаємо книжки, – вважає голова обласної організації Аграрної партії України Віктор Полозов. – Торік наша політична сила долучилася до проведення фестивалю, а тепер стала генеральним спонсором. Це рішення ми ухвалили передусім тому, що організатори звернулися до нас і сказали, що в разі, якщо ми не підтримаємо, фестиваль не відбудеться. Ясна річ, допустити цього не можна. Зі свого боку дякую організаторам за те, що вони побачили в нас потужну силу й обрали нас своїми партнерами.

За словами Віктора Полозова, на особливу підтримку меценатів заслуговують сфери, які залучають людей, передусім молодь, в добрі справи, орієнтують на розвиток: спорт, мистецтво, література.

– Багато людей сьогодні запитують, що Аграрна партія має робити в місті, де немає аграрного сектору, – зазначила голова Черкаської міської організації АПУ, викладач ЧНУ ім. Б.Хмельницького Інна Кукуленко-Лук’янець. – Ми завжди відповідаємо, що працюємо не тільки заради села, що ми – загальнонаціональна українська партія. Ми переймаємося проблемами всіх – не лише селян і фермерів, але й учителів, медиків, бібліотекарів, комунальників, всіх. Підтримка цього фестивалю для нас – це ще один спосіб наголосити, що ми готові підтримувати будь-які заходи, спрямовані на розвиток інтелектуальної сфери. Ми переконані, що основою нашого суспільства є люди, які читають книжки. Дуже хочеться, щоб українці й надалі не втрачали прагнення читати.

Як наголосила Інна Володимирівна, Аграрна партія готова в період проведення фестивалю організувати безкоштовне підвезення в Черкаси людей із районів, які хочуть взяти в ньому участь. Крім того, двоє письменників-гостей фестивалю (хто саме, наразі не оголошується) висловили згоду зустрітися з читачами в двох районах Черкащини.

У фестивалі, що відбудеться в Черкаській обласній філармонії, обіцяли взяти участь понад 50 видавництв, чимало письменників, зокрема лауреат Шевченківської премії Галина Пагутяк (її зустріч, на прохання самої письменниці, модеруватиме черкаський журналіст і письменник Назарій Вівчарик), письменники Оксана Забужко, Володимир Лис, Любко Дереш, Артем Полежака, Банді Шолтес, Сашко Дерманський, Наталя Щерба, Сергій Гридін, Дара Корній, Катерина Калитко. Будуть художник видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Владислав Єрко, громадські активісти, культурні менеджери. Фестиваль активно підтримують брати Капранови, Вахтанг Кіпіані.

Зі свого боку Аграрна партія запросить до участі у фестивалі торішніх і цьогорічних переможців Усеукраїнського конкурсу серед молодих літераторів імені Григора Тютюнника, який вона проводить.

Торішній фестиваль викликав велике зацікавлення в черкащан – його відвідали близько 10 тисяч містян. Книжкові форуми – це чудова можливість придбати собі книжку на будь-який смак за ціною видавництва.

Фото Ігоря Єфімова

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