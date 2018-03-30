На Черкащині за матеріалами СБУ оголошено про підозру начальнику кафедри інституту пожежної безпеки

За матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру затриманому на хабарі начальнику однієї з кафедр Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Правоохоронці встановили, що полковник служби цивільного захисту систематично вимагала гроші зі студентів вишу за сприяння у здачі екзаменаційної сесії.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від студента двох тисяч гривень неправомірної вигоди за «успішне» складання іспиту з однієї з навчальних дисциплін. Співробітники СБ України затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України тривають слідчі дії. Операція з викриття посадовця проводилась спільно з прокуратурою.

Про це інформують в СБУ

реклама