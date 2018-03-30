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На Черкащині за матеріалами СБУ оголошено про підозру начальнику кафедри інституту пожежної безпеки

30 березня 2018, 08:09 Новини Черкас та Черкаської області

За матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру затриманому на хабарі начальнику однієї з кафедр Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Правоохоронці встановили, що полковник служби цивільного захисту систематично вимагала гроші зі студентів вишу за сприяння у здачі екзаменаційної сесії.

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Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від студента двох тисяч гривень неправомірної вигоди за «успішне» складання іспиту з однієї з навчальних дисциплін. Співробітники СБ України затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

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У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України тривають слідчі дії. Операція з викриття посадовця проводилась спільно з прокуратурою.

Про це інформують в СБУ

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Коментарі  

 
0 #1 Гоголь-Моголь 30.03.2018 08:38
Так там усі беруть. "Жнива" - так називають викладачі сесії.
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